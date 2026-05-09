27

Ротенберг о ЧМ-2026: «Буду смотреть, конечно, подмечать новые моменты. Мы хотим быть всегда впереди, чтобы наши методики были лучшими»

Первый вице-президент ФХР, член совета директоров «Динамо» и главный тренер сборной «России 25» заявил, что планирует смотреть матчи чемпионата мира по хоккею-2026.

«Я общаюсь с коллегами из Северной Америки. У нас есть доступ к их базе упражнений. Постоянно мониторим и стараемся улучшать свой тренировочный процесс.

Мы также смотрим практически все тренировки команд КХЛ. Мы хотим быть всегда впереди, чтобы наши методики были самыми лучшими. Конечно, буду смотреть чемпионат мира, будем подмечать новые моменты», – сказал Ротенберг

Турнир пройдет с 15 по 31 мая в Цюрихе и Фрибурге. Сборная России отстранена от турниров под эгидой ИИХФ с 2022 года.

Фетисов о ЧМ-2026: «Даже не думаю смотреть. И никому не советую. Не знаю, зачем это делать, когда нас цинично выгнали отовсюду. Что мы там можем увидеть?»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
..... клоун уже достал до изжоги, теперь он Великий методист Всея Хоккея. Прекрасно Все знают и понимают, кто он, но продолжают печатать его. Ужасно просто и противно
Ответ Юрий Тыртыш
Да, это сюр просто не поддающийся осмыслению.
Господи, да заткнись ты уже. Полоумный ребёнок, несущий одну и ту же чушь по кругу
Всем адекватным людям глубоко поксвуй(причём очень глубоко) на то, о чем ты "думаешь", что делаешь, говоришь. Единственное на, что не поксвуй, так это то, как ты zaиPPaL! Абсолютно не интересный человек, обладающий ресурсами, которых ни капли не достоин
Ответ Антор Некрасов
Согласен с Вами на 100%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Подмечай не подмечай все равно получишь чай ))))))))
Ответ Crosby andrei
Кто не пьет цяй - тот цьмо! (Конфуций)
а коллеги из северной Америки знают что у Ромки есть упражнение ’бей канадца"
Ответ AlexFirs60
Не знают… Он зарегистрирован в Бостоне на мошейническом сайте, чтобы не воровал их методики, выдавая за свои.
"Постоянно мониторим и стараемся улучшать свой тренировочный процесс."
Простите, я упустил. А кого он тренирует?
Ответ Дмитрий К1986
упражнения
Ответ Дмитрий К1986
Детей
"Я общаюсь с коллегами из Северной Америки"
Это кто интересно? Прям вот коллеги...
«Рома-отдыхай» Бубнов А.В.
Методист внатуре.
Да это они должны учиться у Великого Романа Борисовича!
