Ротенберг о ЧМ-2026: «Буду смотреть, конечно, подмечать новые моменты. Мы хотим быть всегда впереди, чтобы наши методики были лучшими»
Первый вице-президент ФХР, член совета директоров «Динамо» и главный тренер сборной «России 25» заявил, что планирует смотреть матчи чемпионата мира по хоккею-2026.
«Я общаюсь с коллегами из Северной Америки. У нас есть доступ к их базе упражнений. Постоянно мониторим и стараемся улучшать свой тренировочный процесс.
Мы также смотрим практически все тренировки команд КХЛ. Мы хотим быть всегда впереди, чтобы наши методики были самыми лучшими. Конечно, буду смотреть чемпионат мира, будем подмечать новые моменты», – сказал Ротенберг.
Турнир пройдет с 15 по 31 мая в Цюрихе и Фрибурге. Сборная России отстранена от турниров под эгидой ИИХФ с 2022 года.
Фетисов о ЧМ-2026: «Даже не думаю смотреть. И никому не советую. Не знаю, зачем это делать, когда нас цинично выгнали отовсюду. Что мы там можем увидеть?»
Простите, я упустил. А кого он тренирует?
Это кто интересно? Прям вот коллеги...