Ротенберг о ЧМ-2026: «Буду смотреть, конечно, подмечать новые моменты. Мы хотим быть всегда впереди, чтобы наши методики были лучшими»

Ротенберг заявил, что будет смотреть матчи чемпионата мира-2026.

Первый вице-президент ФХР, член совета директоров «Динамо » и главный тренер сборной «России 25» заявил, что планирует смотреть матчи чемпионата мира по хоккею-2026.

«Я общаюсь с коллегами из Северной Америки. У нас есть доступ к их базе упражнений. Постоянно мониторим и стараемся улучшать свой тренировочный процесс.

Мы также смотрим практически все тренировки команд КХЛ . Мы хотим быть всегда впереди, чтобы наши методики были самыми лучшими. Конечно, буду смотреть чемпионат мира, будем подмечать новые моменты», – сказал Ротенберг .

Турнир пройдет с 15 по 31 мая в Цюрихе и Фрибурге. Сборная России отстранена от турниров под эгидой ИИХФ с 2022 года.

Фетисов о ЧМ-2026: «Даже не думаю смотреть. И никому не советую. Не знаю, зачем это делать, когда нас цинично выгнали отовсюду. Что мы там можем увидеть?»