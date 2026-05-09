Суббан помог собрать 10 млн долларов для детской больницы в Монреале. Экс-защитник «Монреаля», «Нэшвилла» и «Нью-Джерси» обещал сделать это в 2015-м

Пи Кей Суббан помог собрать 10 млн долларов для детской больницы в Монреале.

Бывший защитник «Монреаля » Пи Кей Суббан помог собрать 10 млн долларов для детской больницы Montreal Children’s Hospital.

Впервые о желании помочь больнице Суббан высказался в 2015 году. В субботу пресс-служба больницы заявила, что благотворительный фонд экс-хоккеиста полностью закрыл обязательства в рамках благотворительной кампании Unexpected Ways to Heal. В фонде отметили, что эта инициатива стала крупнейшим пожертвованием профессионального спортсмена в истории Канады.

Также в организации подчеркнули, что благодаря усилиям Суббана помощь получили около 100 тысяч детей.

«Это было непросто. Безусловно, были трудные моменты. Были ли у меня сомнения? Нет. Потому что я дал обещание и всегда собирался его выполнить.

Когда в 23 года человек берет на себя такую ответственность, это вызывает вопросы у окружающих. Всем сомневающимся я хочу сказать: лучше верьте в себя, а не сомневайтесь в других. Нужно иметь смелость поверить в себя и в то, что невозможное возможно. И мы это доказали», – сказал Суббан.

В благотворительном фонде рассказали, что участие экс-игрока клубов НХЛ не ограничивалось только привлечением финансов. Отмечается, что Суббан регулярно посещал больницу и выстроил теплые отношения с пациентами, их семьями и персоналом.