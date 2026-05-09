Суббан помог собрать 10 млн долларов для детской больницы в Монреале. Экс-защитник «Монреаля», «Нэшвилла» и «Нью-Джерси» обещал сделать это в 2015-м

Бывший защитник «Монреаля» Пи Кей Суббан помог собрать 10 млн долларов для детской больницы Montreal Children’s Hospital.

Впервые о желании помочь больнице Суббан высказался в 2015 году. В субботу пресс-служба больницы заявила, что благотворительный фонд экс-хоккеиста полностью закрыл обязательства в рамках благотворительной кампании Unexpected Ways to Heal. В фонде отметили, что эта инициатива стала крупнейшим пожертвованием профессионального спортсмена в истории Канады.

Также в организации подчеркнули, что благодаря усилиям Суббана помощь получили около 100 тысяч детей.

«Это было непросто. Безусловно, были трудные моменты. Были ли у меня сомнения? Нет. Потому что я дал обещание и всегда собирался его выполнить.

Когда в 23 года человек берет на себя такую ответственность, это вызывает вопросы у окружающих. Всем сомневающимся я хочу сказать: лучше верьте в себя, а не сомневайтесь в других. Нужно иметь смелость поверить в себя и в то, что невозможное возможно. И мы это доказали», – сказал Суббан. 

В благотворительном фонде рассказали, что участие экс-игрока клубов НХЛ не ограничивалось только привлечением финансов. Отмечается, что Суббан регулярно посещал больницу и выстроил теплые отношения с пациентами, их семьями и персоналом.

Источник: The Montreal Gazette
Такие вещи гораздо важнее и ценнее любых кубков и медалей. Пи Кей - большой молодец!
Согласен
Уважение уважение. И еще раз уважение!!! Жизни детей это главное. Иначе нахрена мы живем???
А где-то чиновник 10 лет обкрадывает 100 тыс. детей чтобы установить у себя во дворце золотой унитаз. )
Пи Кей - реально - Портос, не нашедший остальных 3 мушкетёров. Понторез - да, фанфарон - да, но сердце у него настолько же большое и открытое, насколько и улыбка (видел его на днях в рекламном ролике - даже не удивился: "Каким ты был, таким остался").
Спасибо, Пи Кей. Ты так и не стал капитаном Хабс - но был и остался реальным чуваком... Респект и уважуха.
Насчет остальных мушкетеров - Венсан Лекавалье - построил на свои средства детский онкологический хоспис. Иван Ткаченко - анонимно помогал тяжело больным детям переводя огромные суммы на лечение.
Я немного не о том хотел сказать - просто вспомнился один давний пост, когда я Пи Кея по совокупности заслуг назвал "Капитан Портос"... А так-то да, таких мушкетёров в Лиге наберётся если не на роту, то на взвод точно. Жан Беливо, царство ему небесное, свой благотворительный фонд для помощи детям-инвалидам ещё в 1971-м учредил - и, насколько я знаю, он и сейчас существует.
Красавец.не словом, а делом
