Пименов перейдет из «Салавата» в «Адмирал» («СЭ»)

Артем Пименов перейдет из «Салавата» в «Адмирал».

Нападающий Артем Пименов уйдет из «Салавата Юлаева » по истечении контракта 31 мая. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Вероятно, 29-летний форвард присоединится к «Адмиралу ».

В Fonbet КХЛ Пименов выступал только за «Салават». В прошедшем регулярном чемпионате он набрал 9 (2+7) очков в 39 матчах и добавил 3 (0+3) балла в 10 играх Кубка Гагарина.

Всего за карьеру в активе форварда 68 (21+47) очков в 299 играх с учетом плей-офф.