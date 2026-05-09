Пименов перейдет из «Салавата» в «Адмирал» («СЭ»)

Артем Пименов перейдет из «Салавата» в «Адмирал».

Нападающий Артем Пименов уйдет из «Салавата Юлаева» по истечении контракта 31 мая. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». 

Вероятно, 29-летний форвард присоединится к «Адмиралу».

В Fonbet КХЛ Пименов выступал только за «Салават». В прошедшем регулярном чемпионате он набрал 9 (2+7) очков в 39 матчах и добавил 3 (0+3) балла в 10 играх Кубка Гагарина.

Всего за карьеру в активе форварда 68 (21+47) очков в 299 играх с учетом плей-офф.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
Не знаю, как Вам, а я рад. Если хотим идти за КГ от таких балластов как Пименов надо избавляться.
Ответ RusSh
какой кг?) это мечты
Удачи в новом клубе
Прекрасная новость!
Момент истины. Или будет получать игровое время, заиграет и начнёт набирать очки. Или покажет, что случайный персонаж в лиге, как тот же Башкиров. На Башкирове хоть заработала денег Уфа, сама того не ожидая, был неслыханный подарок от Металлурга
Ответ Dragon10
Салават не заработал на Башкирове ни рубля. Магнитка предложила зарплату мы не смогли ее подтвердить и он перешел.
Ответ Салават-Чемпион
Был так называемый оффершит. Металлург тогда дал Башкирову столько, что Уфе смысла не было повторять. И заплатили сумасшедую для этого игрока компенсацию в районе чуть ли не 40, точно не вспомню. Потому что Башкиров был ОСА
успехов в новой команде
Не однозначный персонаж, какова его роль на льду?!
Ответ Erikos17
Его роль на льду была - быть дешёвым игроком для нижних звеньев, своим воспитанником. В принципе, в качестве центра четвёртого звена, за 15 млн руб - он нормальный игрок. На третье звено (именно в Салавате Юлаеве) и на зарплату больше он не наиграл. И вообще он самый загадочный и таинственный игрок в Салавате: когда от него чего-то ждут, возлагают на него надежды, он растворяется и уходит в тень; когда на него все махнут рукой и уже ничего от него не ждут, он может начать выдавать очки на гора и вообще хорошо играть. В Адмирале, возможно, сможет себя проявить на уровне второго-третьего звена. В целом, Пименову для развития будет крайне полезно уехать из родного города, родного клуба, выйти из роли уже 11 или 12 лет вечноперспективного воспитанника, который вот-вот потрясёт нас своей игрой и выйдет на проектную мощность; и стать, наконец, игроком, с которого спрашивают по полной, безо всяких скидок, от которого не ждут перспектив когда-то "потом", а которому нужно отрабатывать свою зарплату здесь и сейчас. Я буду рад, если Артём покажет, наконец, то, ради чего в него так долго верили в Уфе.
Ответ Венер Кучербаев
Хороший комментарий выдали вы. По другому Пименова и не описать. Игрок настроения
Отказаться от Кузнецова и Пименова - смелый шаг... нужный шаг... но это минус два центра.
Ответ hemsky
Видимо, вместо Пименова будет какой-нибудь Петренко за минималку, типа 1 млн за первый год, далее 2 млн за второй, 3 млн за третий. А вместо Кузнецова, наверное, Лабанк. И у нас же Жаровский и Алалыкин могут играть центра. Ефремов и Родуолд подписаны. Так что Пименов не критичная потеря. Вот вместо Кузнецова ТОЧНО нужен кто-то ещё более сильный, и жаль, если не смогли его на адекватные деньги подписать.
Ответ Венер Кучербаев
Фаизов скорее, чем Петренко...

Лабанка быть не должно, если хотим пройти первый раунд.
Отличная новость… ни какой
Вау ну на конец то! Молодого, перспективного убрали! Давно было этот баласт сбрасывать!
Сколько он там забил за сезоны, при таком огромном количестве игрового времени!????? Плюс играя высоко в звеньях!!!! Дождались!!!!!
