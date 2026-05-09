Ротенберг о работе в ИИХФ: «Я открыт для любых предложений. Я изучал все методики всех тренеров, 18 лет работал в КХЛ в Петербурге, в ФХР, шел к этому долгие годы»

Ротенберг о будущем: я открыт для любых предложений.

Первый вице-президент Федерации хоккея России, главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг высказался относительно возможной трудовой деятельности в ИИХФ .

«Я много лет работал и работаю на международном уровне. То, что мы поехали на Олимпиаду в 2018 году, – эта работа происходит именно на международном уровне. Слава богу, есть языки. Но честно могу сказать: на сегодняшний день меня интересует, и я вкладываюсь на 100% в развитие методик, упражнений, работу на льду. Это то, к чему я шел долгие-долгие годы.

Все 18 лет, которые я работал в КХЛ в Санкт-Петербурге, работал в Федерации, я шел к этому очень долго. Я изучал все тренировки всех тренеров, был на всех тренировках. Поэтому на сегодняшний день меня интересует работа именно с детьми, именно со сборной России.

И, конечно, есть желание работать в команде КХЛ , подготовить ребят к Олимпиаде, к чемпионату мира. Это мое желание. Что касается каких-то международных предложений, я всегда открыт для любых предложений – будем разговаривать», – заявил Ротенберг.

