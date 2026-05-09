  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ротенберг о работе в ИИХФ: «Я открыт для любых предложений. Я изучал все методики всех тренеров, 18 лет работал в КХЛ в Петербурге, в ФХР, шел к этому долгие годы»
20

Ротенберг о работе в ИИХФ: «Я открыт для любых предложений. Я изучал все методики всех тренеров, 18 лет работал в КХЛ в Петербурге, в ФХР, шел к этому долгие годы»

Ротенберг о будущем: я открыт для любых предложений.

Первый вице-президент Федерации хоккея России, главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг высказался относительно возможной трудовой деятельности в ИИХФ

«Я много лет работал и работаю на международном уровне. То, что мы поехали на Олимпиаду в 2018 году, – эта работа происходит именно на международном уровне. Слава богу, есть языки. Но честно могу сказать: на сегодняшний день меня интересует, и я вкладываюсь на 100% в развитие методик, упражнений, работу на льду. Это то, к чему я шел долгие-долгие годы.

Все 18 лет, которые я работал в КХЛ в Санкт-Петербурге, работал в Федерации, я шел к этому очень долго. Я изучал все тренировки всех тренеров, был на всех тренировках. Поэтому на сегодняшний день меня интересует работа именно с детьми, именно со сборной России.

И, конечно, есть желание работать в команде КХЛ, подготовить ребят к Олимпиаде, к чемпионату мира. Это мое желание. Что касается каких-то международных предложений, я всегда открыт для любых предложений – будем разговаривать», – заявил Ротенберг. 

Ротенберг посетил парк «Патриот» с молодежной и юниорской сборными России: «Мы обязаны чтить подвиг предков и быть достойными тех, кто защитил Родину. С Днем Победы!»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoИИХФ
logoФХР
logoРоман Ротенберг
logoКХЛ
logoСоветский спорт
logoСКА
20 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Опять он про свою роль на ОИ 18). Он, ведь там просто вещи помогал разгружать)
Ответ agentkuper
Опять он про свою роль на ОИ 18). Он, ведь там просто вещи помогал разгружать)
И полное молчание про 2022 год при той же должности грузчика.
Я изучал все тренировки всех тренеров, был на всех тренировках. На всех тренировках Тихонова, Тарасова, Всеволода Боброва
Поэтому на сегодняшний день меня интересует работа именно с детьми, именно со сборной России...
Какой-то прям католический священник...На месте родителей,я бы остерегся ему детей доверять.
Ответ Сергей Круг
Поэтому на сегодняшний день меня интересует работа именно с детьми, именно со сборной России... Какой-то прям католический священник...На месте родителей,я бы остерегся ему детей доверять.
Его интересует работа со сборной детей России).
в международной практике психоанализа , он на ближайшие десятилетия будет главным для обследования. просто если он еще соображает, близкие скажите ему , что в ИИХФ не знают кто он такой, и слава богу, а то еще бы лет 30 бана гарантировано
Я изучал все методики всех тренеров по всем видам спорта и на всех языках
Ответ Matador
Я изучал все методики всех тренеров по всем видам спорта и на всех языках
в настольном хоккее он разработал уникальную методику после просмотров 800 игр. бедные дети и куда смотрят их родители
Ответ +Холмс+
в настольном хоккее он разработал уникальную методику после просмотров 800 игр. бедные дети и куда смотрят их родители
добавив методику упражнениями
Шёл бы ты … на хер
Не хватает Роме в международной организации того, что помогло в стране - близости к вождю...
Ну когда же врачи им займутся.
Человек-Всегда
Как перестать ржать, читая заголовки про Ротенберга?)))))
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Роман Ротенберг: «У меня есть желание работать и внедрять методики. Я со всеми на связи, ребята звонят, советуются. Сейчас много возможности смотреть видео, много разных матчей»
9 мая, 13:08
Ротенберг о финале Кубка Гагарина: «У меня много друзей и в «Ак Барсе», и в «Локомотиве». Главное – показать такой хоккей, чтобы были полные трибуны и дети пошли в школы»
8 мая, 20:43
Роман Ротенберг: «В Кубке Гагарина я лично поддерживаю ребят, которые помогают сборной России. Мы с ними на связи постоянно»
8 мая, 19:32
Рекомендуем
Главные новости
Роман Ротенберг о возможной работе в футболе: «Здесь надо быть профессионалом. Я могу предложить обмен опытом, методиками: как готовить игроков. Можно всем вместе больше общаться»
33 минуты назад
Кожевников о словах Ги Буше после вылета «Авангарда»: «От такой наглости я в шоке! Посчитал всех за дурачков – и ему сошло с рук. Так что «повелитель полуфиналов» опять присядет на газовый бюджет»
48 минут назад
Дементьев о сборной России: «Нужно обсуждать состав на ОИ-2030. Смотреть на новую плеяду – Демидов, Мичков, Дорофеев, Марченко, Силаев. Обязательно нужен Торопченко»
сегодня, 05:30
Кожевников о финале Кубка Гагарина: «Локомотив» и «Ак Барс» вышколены, но не Хартли и Гатиятулиным, а Никитиным и Билялетдиновым. Багаж огромный, дело поставлено на долгие годы»
сегодня, 04:58
Тренин применил 8 силовых приемов за 12:22 в 4-м матче серии с «Колорадо». Во 2-м периоде он задержал шайбу рукой и удалился – «Эвеланш» забили
сегодня, 03:58
Ничушкин без очков в 4-м матче серии с «Миннесотой»: 3 броска, 2 хита и 2 блока за 19:09. У него 1+2 в 8 играх в текущем плей-офф
сегодня, 03:46
Капризов без очков в 4-м матче серии с «Колорадо»: 1 бросок, 2 блока и «минус 2» (при 2 голах «Эвеланш» в пустые) за 24:27
сегодня, 03:34
Юров забил 1-й гол в плей-офф НХЛ, открыв счет в 4-м матче серии с «Колорадо». У него 2 броска, 1 хит, 1 блок, 14% на точке и «минус 1» за 13:06
сегодня, 03:22Видео
«Колорадо» повел 3-1 в серии с «Миннесотой», выиграв 4-й матч (5:2). Келли забросил победную шайбу на 52-й минуте, в концовке «Эвеланш» дважды забили в пустые за 25 секунд
сегодня, 03:10
Кубок Стэнли. «Миннесота» уступила «Колорадо» в 4-м матче серии
сегодня, 03:00
Ко всем новостям
Последние новости
Потапов о 1-м матче финала Кубка Гагарина: «Локомотив» здорово залез на чужой пятачок и стал играть по счету. У «Ак Барса» Хмелевски с Тоддом не похожи сами на себя»
12 минут назад
Зекай оштрафован на 3385 долларов за грубость в 3-м матче серии с «Баффало». Защитник «Монреаля» отправил Кэррика в нокдаун, ударив крагой по лицу
сегодня, 06:58Видео
Маккиннон получил шайбой в лицо после броска партнера в 4-м матче серии с «Миннесотой». У форварда «Колорадо» пошла кровь из носа, позже он вернулся в игру
сегодня, 06:45Видео
Брэди Ткачак: «Анахайм» станет проблемой для всех на следующие 10 лет. Команда выстроена на годы вперед и будет серьезной силой»
сегодня, 06:30
Хартли – 6-й тренер в истории КХЛ с 50+ победами в матчах Кубка Гагарина. Он 1-й канадец в списке, рекорд у Никитина (92)
сегодня, 06:15
Болди о 2:5 от «Колорадо» в 4-м матче серии: «Миннесота» была не совсем похожа на себя. Ничего изменить уже нельзя. Речь идет о том, чтобы забрать игру на выезде»
сегодня, 05:55
Беднар о «Колорадо» после 5:2 с «Миннесотой» в 4-м матче серии: «У нас было больше решимости, чем в прошлой игре. Ребята взялись за дело»
сегодня, 05:45
Юров и Келли – 50-й и 51-й игрок с первыми голами в плей-офф НХЛ в текущем розыгрыше. Это лучший результат с 2020 года, когда из-за ковида сыграли 24 команды
сегодня, 05:15
Тарасенко в 4-м матче серии с «Колорадо»: ассист, 1 бросок, 1 хит и 2 блока за 12:22. У него 5 очков в 10 играх в текущем плей-офф
сегодня, 04:45
Лехконен и Малински пропустили 4-й матч с «Миннесотой» из-за травм. Мэнсон вернулся в состав «Колорадо», 28-летний Ашан дебютировал в плей-офф НХЛ
сегодня, 04:30
Рекомендуем