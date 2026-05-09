Кожевников о Ги Буше: «Он проиграл все. Нужно быть очень талантливым, чтобы вести 2:0 и за 33 секунды упустить выход в финал»

Кожевников о Ги Буше: он проиграл все, у него есть такой талант.

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников дал оценку работе главного тренера «Авангарда» Ги Буше.

Омский клуб проиграл «Локомотиву» (3-4) в финальной серии Кубка Гагарина, ведя в счете 3-1.

За 33 секунды до конца третьего периода в 6-м матче «Авангард» вел в 2 шайбы, но дважды пропустил на 60-й минуте и уступил в овертайме. В 7-м матче команда тоже вела в две шайбы и тоже проиграла в вовертайме.

«Буше проиграл все. Нужно быть очень талантливым, чтобы вести 2:0 и за 33 секунды упустить выход в финал. У него такой талант присутствует.

Увольнять или не увольнять Буше решать не мне, я свое мнение высказал», – заявил Кожевников .