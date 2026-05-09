Кожевников о Ги Буше: «Он проиграл все. Нужно быть очень талантливым, чтобы вести 2:0 и за 33 секунды упустить выход в финал»
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников дал оценку работе главного тренера «Авангарда» Ги Буше.
Омский клуб проиграл «Локомотиву» (3-4) в финальной серии Кубка Гагарина, ведя в счете 3-1.
За 33 секунды до конца третьего периода в 6-м матче «Авангард» вел в 2 шайбы, но дважды пропустил на 60-й минуте и уступил в овертайме. В 7-м матче команда тоже вела в две шайбы и тоже проиграла в вовертайме.
«Буше проиграл все. Нужно быть очень талантливым, чтобы вести 2:0 и за 33 секунды упустить выход в финал. У него такой талант присутствует.
Увольнять или не увольнять Буше решать не мне, я свое мнение высказал», – заявил Кожевников.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
а я думаю что Буше истеричка из
Канады..и не более....так слить серию
нужно уметь конечно 😂😂🤩🤩