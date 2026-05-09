  • Кожевников о Ги Буше: «Он проиграл все. Нужно быть очень талантливым, чтобы вести 2:0 и за 33 секунды упустить выход в финал»
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников дал оценку работе главного тренера «Авангарда» Ги Буше. 

Омский клуб проиграл «Локомотиву» (3-4) в финальной серии Кубка Гагарина, ведя в счете 3-1.

За 33 секунды до конца третьего периода в 6-м матче «Авангард» вел в 2 шайбы, но дважды пропустил на 60-й минуте и уступил в овертайме. В 7-м матче команда тоже вела в две шайбы и тоже проиграла в вовертайме.

«Буше проиграл все. Нужно быть очень талантливым, чтобы вести 2:0 и за 33 секунды упустить выход в финал. У него такой талант присутствует.

Увольнять или не увольнять Буше решать не мне, я свое мнение высказал», – заявил Кожевников

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
Дилемма для Кожевы. И Буше отпинать появилась отличная возможность, но и Хартли тогда похвалить нужно тоже.
Комментарий удален пользователем
Скорее всего после всего сказанного пошел и принял три по сто, потом ещё повторил и забылся)))
Пьяный мастер вышел из тени
"Джентльмены, а поезд уже ушел?" (Человек с бульвара Капуцинов).
Но по факту он прав) 3:2 в серии и за 33 секунды улететь вместо финала в отпуск. Это вопросы к ТШ 😎
Кожевников ещё не всё сказал. Авангард вел 2:0 после двух игр на выезде. Потом вел 3:1 в серии. В трёх матчах Авангард выигрывал в две шайбы. Причем в 6 и 7 играх. 33 сек. это зашквар.Последние 5 игр с Локо четыре проиграны. Два года назад Кравчука сняли после двух поражений в ПО от Локо. Ги Буше не был профессиональным игроком. Он сыграл лишь один сезон во Франции. Дважды пробовал тренеровать Тампу и Оттаву. И оба раза с треском был изгнал. Неужели кому-то не понятно, что имея сильнейший состав в КХЛ, это провал?
Дружище, это ПО. Сам бы волком выл при таких раскладах. Но что поделать?
только не говорите кожеве, что выиграл в серии хартли. я боюсь что не переживет ветеран такого.
Он же на багаже Никитина вытащил, так что всё норм)
Что он скажет интересно, когда Хартли второй кубок возьмет ?
А опять начнёт лепетать мол "я игру не смотрел, чë вы мне звоните"
👍😂😂
Нет ну здесь мнений много...
а я думаю что Буше истеричка из
Канады..и не более....так слить серию
нужно уметь конечно 😂😂🤩🤩
Авангард упустил победу , и это заслуга конечно Буше
Дак сам бы вышел и понитровал , пьяница болоболка.
Это просто некрасиво. Хотя о чем я?
Кожевников , когда заявляет такие вещи видимо совсем не думает или думать уже нечем .. У авангарда отличная команда с достойным тренером , но результат в 6 игре сделали такие мастера на индивидуальных действиях Радулов и Шалунов . и своими унизительными комментариями он принижает игроков другой команды . типа таких лохов можно было легко обыграть или что он имел ввиду ? У Локо чемпионский опыт , собственно как и у авангарда. Он свое чемпионство так же с трудом выгрызал у акбарса в полуфинале вопреки всему . даже с ЦСКА было легче
