Набоков провел первую тренировку с «Колорадо Иглс». Вратарь ранее ушел из «Металлурга»

Илья Набоков провел первую тренировку с «Колорадо Иглс».

Вратарь Илья Набоков прибыл в Денвер и провел первую тренировку с «Колорадо Иглс».

Ранее хоккеист перешел из «Металлурга », с которым дошел до полуфинала Кубка Гагарина, где клуб уступил «Ак Барсу» (1-4 в серии).

Позднее Набоков объявил о переходе в «Колорадо», клуб отправил вратаря в АХЛ .

«Всем привет! Сообщаю, что успешно добрался до Денвера (не без приключений) и провел первую тренировку, все хорошо», – написал Набоков.

На данный момент «Колорадо Иглс » продолжает борьбу за Кубок Колдера. Команда играет в первом раунде плей-офф против «Хендерсона» (2-1 в серии).

Фото: t.me/nabok30_official