Набоков провел первую тренировку с «Колорадо Иглс». Вратарь ранее ушел из «Металлурга»

Вратарь Илья Набоков прибыл в Денвер и провел первую тренировку с «Колорадо Иглс».
Ранее хоккеист перешел из «Металлурга», с которым дошел до полуфинала Кубка Гагарина, где клуб уступил «Ак Барсу» (1-4 в серии).
Позднее Набоков объявил о переходе в «Колорадо», клуб отправил вратаря в АХЛ.
«Всем привет! Сообщаю, что успешно добрался до Денвера (не без приключений) и провел первую тренировку, все хорошо», – написал Набоков.
На данный момент «Колорадо Иглс» продолжает борьбу за Кубок Колдера. Команда играет в первом раунде плей-офф против «Хендерсона» (2-1 в серии).
Фото: t.me/nabok30_official
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Ильи Набокова
