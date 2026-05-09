  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Набоков провел первую тренировку с «Колорадо Иглс». Вратарь ранее ушел из «Металлурга»
Фото
11

Набоков провел первую тренировку с «Колорадо Иглс». Вратарь ранее ушел из «Металлурга»

Илья Набоков провел первую тренировку с «Колорадо Иглс».

Вратарь Илья Набоков прибыл в Денвер и провел первую тренировку с «Колорадо Иглс». 

Ранее хоккеист перешел из «Металлурга», с которым дошел до полуфинала Кубка Гагарина, где клуб уступил «Ак Барсу» (1-4 в серии). 

Позднее Набоков объявил о переходе в «Колорадо», клуб отправил вратаря в АХЛ

«Всем привет! Сообщаю, что успешно добрался до Денвера (не без приключений) и провел первую тренировку, все хорошо», – написал Набоков. 

На данный момент «Колорадо Иглс» продолжает борьбу за Кубок Колдера. Команда играет в первом раунде плей-офф против «Хендерсона» (2-1 в серии).

Фото: t.me/nabok30_official

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Ильи Набокова
logoНХЛ
logoКолорадо Иглс
logoКолорадо
logoКХЛ
logoМеталлург Мг
logoИлья Набоков
logoАХЛ
соцсети
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Малоэтажная Америка
Удачи, Илюха, будет очень тяжело, но напомню слова Евгения Набокова - "возможно, будет только один шанс, но в него ты должен вцепиться зубами". В клубе хорошие вратари, не не двигабельные, просто стань лучше их.
Удачи, Илья!
Успехов ,Илья
Только удачи и везения!!!!
Ильюшка давай жми из себя всё!!!!!!!!
Удачи , земляк ! Магнитка с тобой !!!
Вот мне интересно, почему ему все такие дружелюбные комплименты? Два сезона невнятной игры, в плей-офф команде шанса не дал, в решающем матче грубо ошибся в первом случае, потом не выручил, и в завершении с ползоны прямым броском пропустил. Затем перевернул страницу, и всё, он счастлив. Это спорт, или всего лишь игра? Я так понимаю, что это его работа и он её выполнил плохо.Поэтому ничего хорошего ему не желаю на новом месте. Минусуйте.
Илюха , тебе по силам подвинуть WOODов. Жги!
Ответ chance-comer
Илюха , тебе по силам подвинуть WOODов. Жги!
Поменяет в Америке фамилию на НабВУДков и среди деревьев не заметят, как тот уже в старте
А чья мысль что он рано ушёл
Приступил, молодец 👏, там он ещё трешки не запускал. Готовится значит.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Геннадий Величкин: «Почти уверен, что Канцеров и Набоков зацепятся в НХЛ. Илья поплюхается годик, но задержится надолго. У Ромы есть характер, желание»
9 мая, 09:42
«Колорадо» отправил Набокова в АХЛ. «Иглс» играют в первом раунде Кубка Колдера
9 мая, 08:45
Третьяк о Набокове в «Колорадо»: «Значит, думает, что может обыграть в конкуренции. Но все не так просто, хотя если его приглашают, то надеются, что он будет в строю»
8 мая, 08:48
Рекомендуем
Главные новости
Лимож подписал новый контракт с минским «Динамо» на три года. Форвард стал 3-м бомбардиром в регулярке КХЛ
2 минуты назад
Овечкин еще в 2022 году получил степень кандидата педагогических наук. Форвард «Вашингтона» успешно защитил 145-страничную диссертацию
27 минут назад
Роман Ротенберг о возможной работе в футболе: «Здесь надо быть профессионалом. Я могу предложить обмен опытом, методиками: как готовить игроков. Можно всем вместе больше общаться»
сегодня, 07:30
Кожевников о словах Ги Буше после вылета «Авангарда»: «От такой наглости я в шоке! Посчитал всех за дурачков – и ему сошло с рук. Так что «повелитель полуфиналов» опять присядет на газовый бюджет»
сегодня, 07:15
Брэди Ткачак: «Анахайм» станет проблемой для всех на следующие 10 лет. Команда выстроена на годы вперед и будет серьезной силой»
сегодня, 06:30
Дементьев о сборной России: «Нужно обсуждать состав на ОИ-2030. Смотреть на новую плеяду – Демидов, Мичков, Дорофеев, Марченко, Силаев. Обязательно нужен Торопченко»
сегодня, 05:30
Кожевников о финале Кубка Гагарина: «Локомотив» и «Ак Барс» вышколены, но не Хартли и Гатиятулиным, а Никитиным и Билялетдиновым. Багаж огромный, дело поставлено на долгие годы»
сегодня, 04:58
Тренин применил 8 силовых приемов за 12:22 в 4-м матче серии с «Колорадо». Во 2-м периоде он задержал шайбу рукой и удалился – «Эвеланш» забили
сегодня, 03:58
Ничушкин без очков в 4-м матче серии с «Миннесотой»: 3 броска, 2 хита и 2 блока за 19:09. У него 1+2 в 8 играх в текущем плей-офф
сегодня, 03:46
Капризов без очков в 4-м матче серии с «Колорадо»: 1 бросок, 2 блока и «минус 2» (при 2 голах «Эвеланш» в пустые) за 24:27
сегодня, 03:34
Ко всем новостям
Последние новости
«Салават» продлил контракт с Алалыкиным на год. Форвард набрал 20 очков в 44 матчах сезона
14 минут назад
Потапов о 1-м матче финала Кубка Гагарина: «Локомотив» здорово залез на чужой пятачок и стал играть по счету. У «Ак Барса» Хмелевски с Тоддом не похожи сами на себя»
сегодня, 07:51
Зекай оштрафован на 3385 долларов за грубость в 3-м матче серии с «Баффало». Защитник «Монреаля» отправил Кэррика в нокдаун, ударив крагой по лицу
сегодня, 06:58Видео
Маккиннон получил шайбой в лицо после броска партнера в 4-м матче серии с «Миннесотой». У форварда «Колорадо» пошла кровь из носа, позже он вернулся в игру
сегодня, 06:45Видео
Хартли – 6-й тренер в истории КХЛ с 50+ победами в матчах Кубка Гагарина. Он 1-й канадец в списке, рекорд у Никитина (92)
сегодня, 06:15
Болди о 2:5 от «Колорадо» в 4-м матче серии: «Миннесота» была не совсем похожа на себя. Ничего изменить уже нельзя. Речь идет о том, чтобы забрать игру на выезде»
сегодня, 05:55
Беднар о «Колорадо» после 5:2 с «Миннесотой» в 4-м матче серии: «У нас было больше решимости, чем в прошлой игре. Ребята взялись за дело»
сегодня, 05:45
Юров и Келли – 50-й и 51-й игрок с первыми голами в плей-офф НХЛ в текущем розыгрыше. Это лучший результат с 2020 года, когда из-за ковида сыграли 24 команды
сегодня, 05:15
Тарасенко в 4-м матче серии с «Колорадо»: ассист, 1 бросок, 1 хит и 2 блока за 12:22. У него 5 очков в 10 играх в текущем плей-офф
сегодня, 04:45
Лехконен и Малински пропустили 4-й матч с «Миннесотой» из-за травм. Мэнсон вернулся в состав «Колорадо», 28-летний Ашан дебютировал в плей-офф НХЛ
сегодня, 04:30
Рекомендуем