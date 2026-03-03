  • Спортс
  • Агент Бардакова о возвращении игрока в КХЛ: «Колорадо» – непростая команда. Сезон закончится, все оценим и примем решение»
9

Агент Бардакова о возвращении игрока в КХЛ: «Колорадо» – непростая команда. Сезон закончится, все оценим и примем решение»

Агент Бардакова о переходе игрока в КХЛ: сезон в НХЛ закончится – примем решение.

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы форварда «Колорадо» Захара Бардакова, оценил шансы на возвращение игрока в FONBET КХЛ.

25-летний нападающий проводит дебютный сезон в НХЛ за «Эвеланш». На его счету 9 (1+8) очков в 45 матчах при среднем игровом времени 7:07.

– Пока такая ситуация. «Колорадо» – это непростая команда, в ней не так все легко.

– Как сам Захар смотрит на свое положение в команде?

– Понятно, что он хочет играть больше. Захар, в принципе, всегда к себе требовательно относится. Я думаю, он делает максимально возможное. Сезон закончится, после этого он будет делать выводы.

– Контракт заканчивается после этого сезона. Нет мыслей о возвращении в КХЛ?

– Рано в течение сезона думать об этом. Надо, чтобы сезон закончился, все оценить и дальше принимать решение, – сказал Бабаев.

В КХЛ Бардаков выступал за СКА и набрал 35 (17+18) очков в 53 матчах прошлого регулярного чемпионата.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт день за днем»
9 комментариев
Из 59 матчей сыграл в 45 за лидера регулярного чемпионата. Очень достойный результат для первого сезона. Понятно, что хочется результативности другой...
Ответ kokakoka
Из 59 матчей сыграл в 45 за лидера регулярного чемпионата. Очень достойный результат для первого сезона. Понятно, что хочется результативности другой...
Это бестолковое полено, умеющее бросать только в пузо вратарю, даже в колхозе никогда не было на первых ролях. Вообще не уровень НХЛ.
Ответ Сергей Орлов
Это бестолковое полено, умеющее бросать только в пузо вратарю, даже в колхозе никогда не было на первых ролях. Вообще не уровень НХЛ.
Зря ты так, как чеккер в 3-4 звено норм, надо и дальше бороться за место в составе, в колхоз всегда сможет вернуться
Многие за всю карьеру не имеют возможности по-настоящему побороться за кубок. Имеет смысл потерпеть.
В Эвс из за придурошного физрука, который только и умеет что гонять и в хвост и в гриву первое звено, даже Бриндли толком не заиграл до сих пор, что там о Бардакове говорить или Коваленко. Эвс худший вариант для начала карьеры, тем более в 25 лет.
