Агент Бардакова о возвращении игрока в КХЛ: «Колорадо» – непростая команда. Сезон закончится, все оценим и примем решение»

Агент Бардакова о переходе игрока в КХЛ: сезон в НХЛ закончится – примем решение.

Агент Шуми Бабаев , представляющий интересы форварда «Колорадо » Захара Бардакова , оценил шансы на возвращение игрока в FONBET КХЛ.

25-летний нападающий проводит дебютный сезон в НХЛ за «Эвеланш». На его счету 9 (1+8) очков в 45 матчах при среднем игровом времени 7:07.

– Пока такая ситуация. «Колорадо» – это непростая команда, в ней не так все легко.

– Как сам Захар смотрит на свое положение в команде?

– Понятно, что он хочет играть больше. Захар, в принципе, всегда к себе требовательно относится. Я думаю, он делает максимально возможное. Сезон закончится, после этого он будет делать выводы.

– Контракт заканчивается после этого сезона. Нет мыслей о возвращении в КХЛ?

– Рано в течение сезона думать об этом. Надо, чтобы сезон закончился, все оценить и дальше принимать решение, – сказал Бабаев.

В КХЛ Бардаков выступал за СКА и набрал 35 (17+18) очков в 53 матчах прошлого регулярного чемпионата.