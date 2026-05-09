Дементьев о Канцерове в «Чикаго»: «У него есть шансы играть за основу. В клубе благоприятное для него положение с точки зрения состава»

Дементьев о Канцерове в «Чикаго»: есть шансы играть за основу.

Ранее стало известно, что 21-летний форвард решил покинуть «Металлург » и продолжить карьеру в «Блэкхокс».

– Как оцените перспективы Канцерова в «Чикаго»?

– Я думаю, что Роман Канцеров исходит из того, что на текущий момент в «Чикаго» благоприятное для него положение с точки зрения состава команды, у него есть шансы получить возможность выходить на лед за основу. Есть много факторов, определяющих способность игрока выступать на высоком уровне НХЛ, и я бы не забывал, что человек едет в систему «Чикаго».

– Сможет ли Канцеров спустя сезон‑два стать полноценным игроком НХЛ?

– Это самый тяжелый вопрос, на который никто, кроме самого игрока, не может дать ответ. Посмотрите, какое количество игроков туда ехали с иными росто‑весовыми показателями, чтобы закрепиться в НХЛ , но не смогли, теперь возвращаются обратно. Каждый случай индивидуален, – сказал Алексей Дементьев.