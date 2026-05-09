Ручкин покинет «Адмирал». Защитник перейдет в другой клуб на Востоке (Артур Хайруллин)
Семен Ручкин уйдет из «Адмирала».
Защитник Семен Ручкин уйдет из «Адмирала». Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
29-летний хоккеист продолжит карьеру в другом клубе Восточной конференции.
В минувшем Fonbet Чемпионате КХЛ Ручкин набрал 15 (1+14) очков в 59 матчах при нейтральной полезности.
Семен провел 2 сезона в «Адмирале». Ранее он выступал за «Спартак», «Торпедо» и «Авангард».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
