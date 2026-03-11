  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Макар – главный претендент на «Норрис» по версии NHL.com, Веренски – 2-й, Куинн Хьюз – 3-й, Бушар – 4-й, Хатсон – 5-й
47

Авторы официального сайта НХЛ назвали претендентов на «Норрис Трофи».

Приз вручается лучшему защитнику лиги по итогам регулярного чемпионата.

Каждый из 16 респондентов выбирал пятерку кандидатов. Очки распределялись по схеме 5-4-3-2-1.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Кэйл МакарКолорадо») – 70 очков (7 первых мест);

2. Зак ВеренскиКоламбус») – 69 (7 первых мест);

3. Куинн Хьюз («Миннесота») – 33 (1 первое место);

4. Эван Бушар («Эдмонтон») – 19 (1 первое место);

5. Лэйн Хатсон («Монреаль») – 13;

6. Мэттью Шефер («Айлендерс») – 11;

7-8. Мориц Зайдер («Детройт») – 8;

7-8. Миро Хейсканен («Даллас») – 8;

9. Расмус Далин («Баффало») – 5;

10-11. Джейкоб Чикран («Вашингтон») – 2;

10-11. Даррен Рэддиш («Тампа)» – 2.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
logoКэйл Макар
logoНХЛ
logoМонреаль
logoАйлендерс
logoМиро Хейсканен
logoМориц Зайдер
logoРасмус Далин
рейтинги
logoВашингтон
logoЭдмонтон
logoЭван Бушар
logoДетройт
logoМиннесота
logoМэттью Шефер
logoТампа-Бэй
logoЗак Веренски
logoКуинн Хьюз
logoКолорадо
logoДаллас
logoЛэйн Хатсон
logoКоламбус
logoДжейкоб Чикран
logoБаффало
logoДаррен Рэддиш
47 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Мне Веренски нравится в этом сезоне, очень нравится его игра
А пасик на Хьюза в от Олимпиады как вам ? А Макар покурить вышел.. Даешь Норриса Заку
Хьюз в этом году не хуже Макара.
Да не, по стате хуже идет, а по игре... Сейчас в Миньке он хорош, спору нет. Но начал то он в Ванкувере, где был конечно же выделяющимся, но всё-равно, старт так себе был.
По +- у него 0, а у Макара 33(4 в лиге). Понятно с кем он играет и где, но тем не менее. Да и забил Хьюз всего 6
Стата сильно решает в таких случаях, хоть и не всегда работает "правильно"
Согласен. Я бы Макар и Хьюз 55/ 45
Бушар??? 🤣🤣🤣
серьёзно??? 🤦🤦🤦
Ну как бы...
У него 75 очков за 65 матчей. Первый в лиге среди защей с отрывом. +17 по +-
Опять-таки тут к вопросу... Защитник какой имеется ввиду лучшим? Тот что атакующий или тот кто реально защитник? По игре в защите то Бушар никакой, поэтому заслуженно ниже других
У Бушара очень серьёзные цифры по продвинутой статистике именно в своей зоне защиты. Про набранные очки понятное дело и говорить не стоит.

В своё время Карлссон с громадным минусом по показателю полезности стал первым. Так что 4-е место Бушара точно по делу.
В этом сезоне я за Веренски, очень хорош
Пора вводить отдельный приз - защитнику оборонительного плана. Или самому надёжному в обороне.
И кто там в кандидатах?
Как у нападающих селке трофи, лучший нападающий оборонительного плана.
Если и говорить о полузащитниках, то Хьюз - самый-самый полузащитник из всех конкурентов. Самый большой процент набранных очков в большинстве из всех, кто в пятерке претендентов (причем с огромным отрывом). Он вообще не играет в меньшинстве, у Макара с Бушаром почти по 2 минуты за игру, не блокирует броски, Макар больше сотни, Бушар и Веренски под сотню имеют. Макар делит 9-15 место в лиге по перехватам. Про +- тут только ленивый не писал.
Если Коламбус попадет в ПО, то Норриса надо давать Веренски, когда еще у него будет такой шанс?
Колорадо заносит экспертам ради их голосований? Чем Макар лучше Хьюза, особенно после перехода Куинна в Соту? Чем хуже Веренски?
Да, Колорадо всем заносит, кроме судей.
Рэддиш незаслуженно низко
У Макара в каждом матче уйма привозов! Я уж молчу про ОИ, где он просто лажал в каждом матче....он полузащитник...
В каждом это каком? Где у него уйма привозов? На ОИ привез конечно в финале, но это 1 из 100 моментов. Опять по одному моменту судят))
Ты точно смотришь игры ?!) он прям хорош и в защите то
Когда нибудь этот приз выиграет россиянин) надеюсь доживу до этого момента
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ландескуг может пропустить несколько недель из-за травмы нижней части тела. В матче с «Далласом» шайба попала капитану «Колорадо» в область паха после броска Макара
9 марта, 05:30
Щитов о лучшем российском защитнике: «Сергачев. Но Никишин потенциально сильнее. Он напоминал Макара, когда играл в КХЛ»
8 марта, 18:59
Макар набрал 60 очков в 58 играх в сезоне НХЛ. Он достиг этой отметки в 5-й раз подряд, повторив рекорд для действующих защитников
1 марта, 08:30
Рекомендуем
Главные новости
Разин о бонусах Ткачева: «Постараюсь Вове объяснить, что деньги – песок, а эмоции остаются на всю жизнь. Постараемся подготовиться и командой выиграть Кубок Гагарина»
9 минут назад
Жамнов об 1:0 с «Амуром»: «Не узнавал команду, скованность, нервозный хоккей. В концовке 3-го периода проснулись и начали делать правильные вещи»
21 минуту назад
Ларионов после 5:0 с «Северсталью»: «Не хочется сдвинуть крен в сторону боязни ошибиться, тогда превратимся в команду, которая будет играть в скучный хоккей под названием «Не проиграть»
33 минуты назад
НХЛ. «Лос-Анджелес» в гостях у «Айлендерс», «Эдмонтон» сыграет с «Сент-Луисом»
37 минут назад
«Спартак» выиграл 3 из 4 последних матчей – сегодня 1:0 с «Амуром» в овертайме, Георгиев сделал 24 сэйва, Морозов забил гол
сегодня, 19:08
СКА выиграл 5-й матч подряд – сегодня 5:0 с «Северсталью», Плешков сделал 23 сэйва. Команда Ларионова идет 5-й на Западе
сегодня, 18:53
КХЛ. СКА обыграл «Северсталь», «Салават» проиграл «Динамо» Москва, «Авангард» забил 6 голов «Шанхаю», «Металлург» победил «Сибирь»
сегодня, 18:44
«Ак Барс» выиграл 4 из 5 последних матчей – сегодня 2:0 с «Сочи», Арефьев сделал 28 сэйвов
сегодня, 18:39
Ги Буше о том, что Шарипзянов повторил рекорд по очкам для защитников: «Наш капитан представляет все, что мы хотим видеть на льду и за его пределами»
сегодня, 18:11
Бобровский разделил с Хабибулиным 1-е место среди российских вратарей по матчам в истории НХЛ. У них по 799 игр в регулярках
сегодня, 17:58
Ко всем новостям
Последние новости
Андриевский после 0:1 от «Спартака»: «Пока у нас будут шансы, будем бороться. Нам отступать некуда, для нас плей-офф давно идет»
44 минуты назад
Козырев о 0:5 от СКА: «Уступили по всем статьям, разочаровали своих болельщиков. Было много ошибок, ничего не получалось»
56 минут назад
Гатиятулин о 2:0 с «Сочи»: «Хорошая командная победа. Если какие-то моменты возникали у наших ворот, Арефьев подчищал, здорово сыграл»
сегодня, 19:22
Виктор Козлов о 2:3 от «Динамо»: «Мои задумки по новым сочетаниям не сработали, когда вернулись к базовым настройкам, игра наладилась. Все было бы неплохо, если бы не было офсайда с нашим голом»
сегодня, 18:27
Исаков о 2:3 от «Трактора»: «Матч, из которого можно вынести много хорошего и не очень. Задача – правильно со всем разобраться и готовиться к заключительным играм регулярки»
сегодня, 17:14
Люзенков об 1:2 от «Металлурга»: «Довольны, что взяли очко. Подвели удаления в концовке, к сожалению»
сегодня, 16:57
Разин о 2:1 с «Сибирью»: «Мне игра в нашем исполнении не понравилась, хотя мы матч и выиграли»
сегодня, 16:23
Кенневилл об ударе Гудаса в колено Мэттьюсу в матче «Анахайма» с «Торонто»: «Никакого умысла, это было рефлекторное действие»
сегодня, 14:28
Браташ о 6:2 с «Барысом»: «Улучшения есть, но главная работа впереди. «Адмирал» взял 7 очков за последние 6 домашних матчей – неплохой результат»
сегодня, 13:44
Тренер «Барыса» Кравец после 2:6 с «Адмиралом»: «Спасибо за хороший календарь. Надеюсь, ребята отдохнут за 1,5 дня. Хочется, чтобы было хотя бы 3 дня после Дальнего Востока»
сегодня, 13:16
Рекомендуем