Макар – главный претендент на «Норрис» по версии NHL.com, Веренски – 2-й, Куинн Хьюз – 3-й, Бушар – 4-й, Хатсон – 5-й

Макар – главный претендент на «Норрис Трофи» по версии сайта НХЛ.

Авторы официального сайта НХЛ назвали претендентов на «Норрис Трофи».

Приз вручается лучшему защитнику лиги по итогам регулярного чемпионата.

Каждый из 16 респондентов выбирал пятерку кандидатов. Очки распределялись по схеме 5-4-3-2-1.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Кэйл Макар («Колорадо ») – 70 очков (7 первых мест);

2. Зак Веренски («Коламбус ») – 69 (7 первых мест);

3. Куинн Хьюз («Миннесота») – 33 (1 первое место);

4. Эван Бушар («Эдмонтон») – 19 (1 первое место);

5. Лэйн Хатсон («Монреаль») – 13;

6. Мэттью Шефер («Айлендерс») – 11;

7-8. Мориц Зайдер («Детройт») – 8;

7-8. Миро Хейсканен («Даллас») – 8;

9. Расмус Далин («Баффало») – 5;

10-11. Джейкоб Чикран («Вашингтон») – 2;

10-11. Даррен Рэддиш («Тампа)» – 2.