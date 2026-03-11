Макар – главный претендент на «Норрис» по версии NHL.com, Веренски – 2-й, Куинн Хьюз – 3-й, Бушар – 4-й, Хатсон – 5-й
Приз вручается лучшему защитнику лиги по итогам регулярного чемпионата.
Каждый из 16 респондентов выбирал пятерку кандидатов. Очки распределялись по схеме 5-4-3-2-1.
Рейтинг выглядит следующим образом:
1. Кэйл Макар («Колорадо») – 70 очков (7 первых мест);
2. Зак Веренски («Коламбус») – 69 (7 первых мест);
3. Куинн Хьюз («Миннесота») – 33 (1 первое место);
4. Эван Бушар («Эдмонтон») – 19 (1 первое место);
5. Лэйн Хатсон («Монреаль») – 13;
6. Мэттью Шефер («Айлендерс») – 11;
7-8. Мориц Зайдер («Детройт») – 8;
7-8. Миро Хейсканен («Даллас») – 8;
9. Расмус Далин («Баффало») – 5;
10-11. Джейкоб Чикран («Вашингтон») – 2;
10-11. Даррен Рэддиш («Тампа)» – 2.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
По +- у него 0, а у Макара 33(4 в лиге). Понятно с кем он играет и где, но тем не менее. Да и забил Хьюз всего 6
Стата сильно решает в таких случаях, хоть и не всегда работает "правильно"
серьёзно??? 🤦🤦🤦
У него 75 очков за 65 матчей. Первый в лиге среди защей с отрывом. +17 по +-
Опять-таки тут к вопросу... Защитник какой имеется ввиду лучшим? Тот что атакующий или тот кто реально защитник? По игре в защите то Бушар никакой, поэтому заслуженно ниже других
В своё время Карлссон с громадным минусом по показателю полезности стал первым. Так что 4-е место Бушара точно по делу.
Если Коламбус попадет в ПО, то Норриса надо давать Веренски, когда еще у него будет такой шанс?