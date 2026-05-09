  «Локомотив» продал все билеты на домашние матчи с «Ак Барсом» в финале Кубка Гагарина. Стоимость – от 2 400 рублей, продажа стартовала 8 мая («Матч ТВ»)
«Локомотив» продал все билеты на домашние матчи с «Ак Барсом» в финале Кубка Гагарина. Стоимость – от 2 400 рублей, продажа стартовала 8 мая («Матч ТВ»)

«Локомотив» продал все билеты на 2 домашних матча серии с «Ак Барсом».

«Локомотив» продал все билеты на два домашних матча против «Ак Барса» в финальной серии Кубка Гагарина.

Встречи состоятся в Ярославле 11 и 13 мая.

«Если билетов нет на сайте, то их больше не будет», – сообщил источник «Матч ТВ».

Минимальная стоимость билетов на матч финала в Ярославле составляет 2 400 рублей. Продажа стартовала утром 8 мая.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
Не удивительно что солдаут. Болеем за зеленых соседей Акбарс. Болельщик СЮ.
Расскажите лучше как их купить? Зашла в 13:00 вчера была электронная очередь. Я была около 20 тыс, висела 2 часа в ней, а далее - арена по нулям. А перекупов на авито, куча! Как же так?!
Удивительно, как я купила на финал с Металлургом здесь же 2 года назад.
Периодически появлялись билеты, видимо отказные или вкидывали партиями, часа в 4 закончились. Удалось урвать один на послезавтра и 2 на 13 число
Никак)))
Ни на полуфинал, ни на финал не получилось занять первые места в очередь.
Последняя попытка 5 матч финала, если будет😂
А на прошедшие матчи ПО не все билеты продавали что-ли?
У перекупщиков посмотрел -цена в несколько раз выше !
Спекулянты одна из мерзостей нашего Общества
Это капитализм. Будут запросы - будут и спекулянты.
В Казани от 3400 начинаются
Материалы по теме
Третьяк о финале Кубка Гагарина: «Просто буду болеть за хороший хоккей. Чтобы была такая же игра, как у «Локомотива» с «Авангардом». Семь матчей, что любят болельщики»
9 мая, 07:58
«Авангард» все еще не может вылететь из Ярославля. Аэропорт закрыли для авиасообщения в ночь на 7 мая («Матч ТВ»)
8 мая, 06:58
Губернатор Ярославской области: «Организуем фан-зоны для трансляции матчей «Локомотива» в муниципальных округах. Приглашаю вместе поддержать команду!»
7 мая, 20:06
