«Локомотив» продал все билеты на домашние матчи с «Ак Барсом» в финале Кубка Гагарина. Стоимость – от 2 400 рублей, продажа стартовала 8 мая («Матч ТВ»)

«Локомотив » продал все билеты на два домашних матча против «Ак Барса » в финальной серии Кубка Гагарина.

Встречи состоятся в Ярославле 11 и 13 мая.

«Если билетов нет на сайте, то их больше не будет», – сообщил источник «Матч ТВ».

Минимальная стоимость билетов на матч финала в Ярославле составляет 2 400 рублей. Продажа стартовала утром 8 мая.