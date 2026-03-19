Маккиннон сравнялся с Кучеровым в гонке бомбардиров НХЛ, набрав 0+1 с «Далласом» – по 111 очков. Лидирует Макдэвид – 115 баллов

Маккиннон сравнялся с Кучеровым в гонке бомбардиров НХЛ.

Форвард «Колорадо » Нэтан Маккиннон сделал голевой пас в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом » (1:2 Б). На его счету стало 111 (45+66) очков в 66 играх при полезности «плюс 56».

30-летний канадец сравнялся с Никитой Кучеровым из «Тампы» (111 баллов за 62 матча) в гонке бомбардиров текущего сезона. Лидерство сохраняет капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид – 115 очков в 69 играх.

Отметим, что до конца регулярки «Ойлерс» осталось провести 13 матчей, «Эвеланш» – 15, «Лайтнинг» – 16.

