Маккиннон сравнялся с Кучеровым в гонке бомбардиров НХЛ, набрав 0+1 с «Далласом» – по 111 очков. Лидирует Макдэвид – 115 баллов
Маккиннон сравнялся с Кучеровым в гонке бомбардиров НХЛ.
Форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон сделал голевой пас в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (1:2 Б). На его счету стало 111 (45+66) очков в 66 играх при полезности «плюс 56».
30-летний канадец сравнялся с Никитой Кучеровым из «Тампы» (111 баллов за 62 матча) в гонке бомбардиров текущего сезона. Лидерство сохраняет капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид – 115 очков в 69 играх.
Отметим, что до конца регулярки «Ойлерс» осталось провести 13 матчей, «Эвеланш» – 15, «Лайтнинг» – 16.
⚡ Кучеров почти догнал Макдэвида: +5 очков в матче с «Сиэтлом»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
Куч на 7 матчей меньше сыграл чем Макди, и на 4 матча меньше чем Маккиннон
Куч на 7 матчей меньше сыграл чем Макди, и на 4 матча меньше чем Маккиннон
Шансы Кучерова, как бы помягче сказать с учётом количества матчей, весьма неплохие для получения Арта и надеюсь Харта - он заслужил!
