  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Эрикссон Эк и Брудин пропустят 3-й матч серии с «Колорадо» из-за травм. Валльстедт выйдет в старте у «Миннесоты»
6

Эрикссон Эк и Брудин пропустят 3-й матч серии с «Колорадо» из-за травм. Валльстедт выйдет в старте у «Миннесоты»

Эрикссон Эк и Брудин пропустят 3-й матч серии «Миннесоты» с «Колорадо».

Форвард «Миннесоты» Юэль Эрикссон Эк пропустит 3-й матч серии второго раунда Кубка Стэнли против «Колорадо» (0-2) из-за травмы нижней части тела.

Защитник Юнас Брудин также не сыграет у «Уайлд», он пропустит четвертую встречу подряд. Брудин выбыл по ходу пятой игры против «Далласа», неудачно заблокировав бросок Микко Рантанена.

Вратарь Йеспер Валльстедт выйдет в старте «Миннесоты» на третий матч серии второго раунда Кубка Стэнли против «Колорадо». 

«Таков был план. Уолли немного устал, провел тяжелый матч, у нас был Густавссон, и мы дали ему возможность сыграть. А Валльстедт получил время на отдых и восстановление и теперь готов вернуться. Ничего экстраординарного в этом решении не было – мы просто старались сделать все правильно и для вратарей, и для команды», – сказал главный тренер «Миннесоты» Джон Хайнс

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
logoДжон Хайнс
logoЙеспер Валльстедт
logoФилип Густавссон
logoЮнас Брудин
logoКубок Стэнли
logoНХЛ
logoЗдоровье
logoЮэль Эрикссон Эк
logoКолорадо
травмы
logoМиннесота
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Да как бы без Эка на 0:3 не зайти
Ответ Алексей Песецкий
Да как бы без Эка на 0:3 не зайти
Тут и свип возможен.
Ответ Алексей Песецкий
Да как бы без Эка на 0:3 не зайти
Не зашли:)
Таков был план. Уолли немного устал...
.
Ну да, после 6-9.
Нам то не гони(с)
Миннесота вперед!
Мдааа, похоже здесь максимум одну игру миньки заберут.
У них и так центральная ось уступает жукам, а когда эта центральная ось из-за травм теряет Эка, то пиши пропало.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кубок Стэнли. «Филадельфия» вылетела от «Каролины», «Миннесота» забросила 5 шайб «Колорадо»
10 мая, 03:41
Болди о 0-2 с «Колорадо»: «Серию не выигрывают двумя победами. «Миннесота» внесет изменения, мы должны прибавить в определенных аспектах»
6 мая, 15:21
«Колорадо» нашел решение для большинства. Им добили «Кингс», а теперь нокаутировали «Миннесоту»
6 мая, 11:11
Рекомендуем
Главные новости
Лимож подписал новый контракт с минским «Динамо» на три года. Форвард стал 3-м бомбардиром в регулярке КХЛ
2 минуты назад
Овечкин еще в 2022 году получил степень кандидата педагогических наук. Форвард «Вашингтона» успешно защитил 145-страничную диссертацию
27 минут назад
Роман Ротенберг о возможной работе в футболе: «Здесь надо быть профессионалом. Я могу предложить обмен опытом, методиками: как готовить игроков. Можно всем вместе больше общаться»
сегодня, 07:30
Кожевников о словах Ги Буше после вылета «Авангарда»: «От такой наглости я в шоке! Посчитал всех за дурачков – и ему сошло с рук. Так что «повелитель полуфиналов» опять присядет на газовый бюджет»
сегодня, 07:15
Брэди Ткачак: «Анахайм» станет проблемой для всех на следующие 10 лет. Команда выстроена на годы вперед и будет серьезной силой»
сегодня, 06:30
Дементьев о сборной России: «Нужно обсуждать состав на ОИ-2030. Смотреть на новую плеяду – Демидов, Мичков, Дорофеев, Марченко, Силаев. Обязательно нужен Торопченко»
сегодня, 05:30
Кожевников о финале Кубка Гагарина: «Локомотив» и «Ак Барс» вышколены, но не Хартли и Гатиятулиным, а Никитиным и Билялетдиновым. Багаж огромный, дело поставлено на долгие годы»
сегодня, 04:58
Тренин применил 8 силовых приемов за 12:22 в 4-м матче серии с «Колорадо». Во 2-м периоде он задержал шайбу рукой и удалился – «Эвеланш» забили
сегодня, 03:58
Ничушкин без очков в 4-м матче серии с «Миннесотой»: 3 броска, 2 хита и 2 блока за 19:09. У него 1+2 в 8 играх в текущем плей-офф
сегодня, 03:46
Капризов без очков в 4-м матче серии с «Колорадо»: 1 бросок, 2 блока и «минус 2» (при 2 голах «Эвеланш» в пустые) за 24:27
сегодня, 03:34
Ко всем новостям
Последние новости
«Салават» продлил контракт с Алалыкиным на год. Форвард набрал 20 очков в 44 матчах сезона
14 минут назад
Потапов о 1-м матче финала Кубка Гагарина: «Локомотив» здорово залез на чужой пятачок и стал играть по счету. У «Ак Барса» Хмелевски с Тоддом не похожи сами на себя»
сегодня, 07:51
Зекай оштрафован на 3385 долларов за грубость в 3-м матче серии с «Баффало». Защитник «Монреаля» отправил Кэррика в нокдаун, ударив крагой по лицу
сегодня, 06:58Видео
Маккиннон получил шайбой в лицо после броска партнера в 4-м матче серии с «Миннесотой». У форварда «Колорадо» пошла кровь из носа, позже он вернулся в игру
сегодня, 06:45Видео
Хартли – 6-й тренер в истории КХЛ с 50+ победами в матчах Кубка Гагарина. Он 1-й канадец в списке, рекорд у Никитина (92)
сегодня, 06:15
Болди о 2:5 от «Колорадо» в 4-м матче серии: «Миннесота» была не совсем похожа на себя. Ничего изменить уже нельзя. Речь идет о том, чтобы забрать игру на выезде»
сегодня, 05:55
Беднар о «Колорадо» после 5:2 с «Миннесотой» в 4-м матче серии: «У нас было больше решимости, чем в прошлой игре. Ребята взялись за дело»
сегодня, 05:45
Юров и Келли – 50-й и 51-й игрок с первыми голами в плей-офф НХЛ в текущем розыгрыше. Это лучший результат с 2020 года, когда из-за ковида сыграли 24 команды
сегодня, 05:15
Тарасенко в 4-м матче серии с «Колорадо»: ассист, 1 бросок, 1 хит и 2 блока за 12:22. У него 5 очков в 10 играх в текущем плей-офф
сегодня, 04:45
Лехконен и Малински пропустили 4-й матч с «Миннесотой» из-за травм. Мэнсон вернулся в состав «Колорадо», 28-летний Ашан дебютировал в плей-офф НХЛ
сегодня, 04:30
Рекомендуем