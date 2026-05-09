Эрикссон Эк и Брудин пропустят 3-й матч серии с «Колорадо» из-за травм. Валльстедт выйдет в старте у «Миннесоты»
Форвард «Миннесоты» Юэль Эрикссон Эк пропустит 3-й матч серии второго раунда Кубка Стэнли против «Колорадо» (0-2) из-за травмы нижней части тела.
Защитник Юнас Брудин также не сыграет у «Уайлд», он пропустит четвертую встречу подряд. Брудин выбыл по ходу пятой игры против «Далласа», неудачно заблокировав бросок Микко Рантанена.
Вратарь Йеспер Валльстедт выйдет в старте «Миннесоты» на третий матч серии второго раунда Кубка Стэнли против «Колорадо».
«Таков был план. Уолли немного устал, провел тяжелый матч, у нас был Густавссон, и мы дали ему возможность сыграть. А Валльстедт получил время на отдых и восстановление и теперь готов вернуться. Ничего экстраординарного в этом решении не было – мы просто старались сделать все правильно и для вратарей, и для команды», – сказал главный тренер «Миннесоты» Джон Хайнс.
.
Ну да, после 6-9.
Нам то не гони(с)
У них и так центральная ось уступает жукам, а когда эта центральная ось из-за травм теряет Эка, то пиши пропало.