  • Кучеров – главный претендент на «Харт Трофи» по версии сайта НХЛ. Он обошел Макдэвида за счет большего числа 1-х мест в опросе, Маккиннон отстал на 2 балла, Капризов – 5-й
Эксперты официального сайта НХЛ назвали форварда «Тампы» Никиту Кучерова главным претендентом на «Харт Трофи» по итогам трех четвертей сезона. 

Приз вручается самому ценному для своей команды игроку по итогам регулярного чемпионата.

Каждый из 16 респондентов выбирал пятерку кандидатов. Баллы распределялись по схеме 5-4-3-2-1.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Никита Кучеров («Тампа») – 59 баллов (6 первых мест);

2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») – 59 (3);

3. Нэтан Маккиннон («Колорадо») – 57 (6);

4. Макклин Селебрини («Сан-Хосе») – 42 (1);

5. Кирилл Капризов («Миннесота») – 7;

6-7. Мэттью Шефер («Айлендерс»), Давид Пастрняк («Бостон») – по 4;

8. Тейдж Томпсон («Баффало») – 3;

9. Зак Веренски («Коламбус») – 2;

10-12. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»), Микко Рантанен («Даллас»), Куинн Хьюз («Миннесота») – по 1. 

Маккиннон набрал 1+3 в матче с «Сиэтлом» и сократил отставание в гонке бомбардиров НХЛ. У него 108 очков против 110 у Макдэвида, Кучеров – 3-й (106)

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Заставил себя уважать не медийностью, хайпом или отдельными яркими вспышками для хайлайтов, а космическим уровнем стабильности и высочайшим мастерством. Браво, Никита!
да я б не сказал, что Маки прям брызжут медийностью, но да, Куч куда более закрытый персонаж
закрытый, тихий (кроме прессух после выигранных КС :)), к тому же - не местный, не американец или канадец. Играет вроде бы как-то тоже не слишком ярко. На себя не берет. Просто делает все и всегда правильно + делает то, чего другие даже не понимают. Поэтому он не лучший кандидат для первых полос газет. Его портрет на первой полосе не так ярко будет смотреться. Но время все расставляет по местам....
Ну так-то Куч тащит команду чуть ли не в одиночку, а у Маков есть разные Макары, Драйзы и Бушары. Так что все по делу
Так и у Куча в команде есть один из претендентов на Везину Василевский. У всех из этой троицы есть достойные партнеры.
Но Василевский пока не забивает голов и не раздает передачи. Если посмотреть средний матч Тампы, то Куч по ощущениям участвует в 70 процентах их шайб.
Справедливо
Никита должен брать и Арта и Харта в этом сезоне.
но абсолютный космос будет - если он выиграет ещё и Кубок и Конн-Смайт 🔥🔥🔥 Но это я уже размечтался:)
Ого, не ожидал. Главное не сбавлять темп
Вот это рубка в этом году! Все трое достойны конечно, даже четверо. И при этом кому не дадут всё будет справедливо. Болеем за Никиту конечно, тут может Арт зарешать в конечном итоге.
четвертым ты имеешь в виду Селебрини?
Ну а кого ещё, парень реально в огне и тащит в этом сезоне. И на Олимпиаде сыграл отлично, хоть к НХЛ это не имеет отношения
По справедливости Куч точно должен забирать. Никто больше такого влияния на игру своей команды, как он, в НХЛ не оказывает
Да неужели, не верю своим глазам, что североамериканские журналисты поставили Куча на первое место, неужто уже даже самим стыдно стало отрицать очевидное
Не повезло 3 Макам в эпоху Кучерова играть ;)))
Почему трем? Четырем)) МакДи, БигМак, МакКлин Селебрини и Макар)))
На Селебрини позже какой-нибудь Привалов свой найдётся ;)
Но НХЛ он на кубке мира все равно не нужен, ведь европейцы против
