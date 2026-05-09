Форвард «Флориды» Ткачак совершил полет на истребителе F-16 с пилотажной группой ВВС США: «Было немного не по себе самому управлять самолетом. Один из лучших моментов в жизни»

Форвард «Флориды» Ткачак принял участие в авиашоу с пилотажной группой ВВС США.

Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачак совершил полет на истребителе F-16 Fighting Falcon вместе с пилотажной группой United States Air Force Thunderbirds.

Форвард стал гражданским пассажиром самолета в рамках программы авиашоу Air Force «Hometown Heroes».

«Очень приятно, что они дали мне возможность пережить такой опыт. День был потрясающим еще до самого полета. Просто невероятно, сколько подготовки требуется ради чуть больше часа в воздухе. Единственный момент, когда мне стало немного не по себе, – это когда пилот позволил мне самому управлять самолетом. Я начал крутить одну бочку за другой. Это был один из лучших моментов в моей жизни.

Мы много говорили о сходстве между хоккеем и тем, чем занимаются они. У них настоящая семейная атмосфера. Они очень близки друг с другом и полностью зависят друг от друга. Каждый обязан идеально выполнять свою часть работы, иначе ничего не получится. Они вдохновляют. Мне очень нравится, насколько они сплоченная команда», – сказал Ткачак.

Перед вылетом Ткачак прошел несколько часов подготовки, включая специальные дыхательные упражнения, необходимые для выдерживания экстремальных перегрузок. Во время полета экипаж испытал нагрузку до 9,5 G.

После приземления хоккеист подарил пилотам джерси «Флориды», а также позволил всем желающим сфотографироваться с его олимпийской золотой медалью.

Ткачак – двукратный обладатель Кубка Стэнли (2024 и 2025), олимпийский чемпион 2026 года в составе сборной США.

Фото: nhl.com