«Ак Барс» на поезде отправился в Ярославль на матчи с «Локомотивом» в финале Кубка Гагарина

Хоккеисты и тренерский штаб «Ак Барса» на поезде отправились в Ярославль на матчи с «Локомотивом» в финале Кубка Гагарина. 

Первая игра серии состоится 11 мая.

Казанский клуб опубликовал состав, который отправился на выезд в Ярославль: 

ВратариТимур Билялов, Максим Арефьев, Александр Столпеченков;

ЗащитникиИлья Карпухин, Константин Лучевников, Никита Лямкин, Алексей Марченко, Митчелл Миллер, Степан Терехов, Степан Фальковский, Альберт Яруллин;

Нападающие: Владимир Алистров, Александр Барабанов, Артур Бровкин, Артем Галимов, Григорий Денисенко, Никита Дыняк, Радэль Замалтдинов, Дмитрий Кателевский, Денис Комков, Алексей Пустозеров, Илья Сафонов, Кирилл Семенов, Нэйтан Тодд, Семен Терехов, Михаил Фисенко, Саша Хмелевски, Дмитрий Яшкин.

Фото: t.me/hc_akbars

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Ак Барса»
Получается,нам и не нужны 1000 построенных самолетов к 2030 году...Опять кто-то премию получит.
Ответ Сергей Круг
Нужны 1000 построенных паровозов к 2030 году
Ответ McRothenberg
Ну железнодорожное машиностроение в отличие от авиапрома пролюбить не получилось, к счастью.
Мы идем твердой поступью в 20 век, без самолетов и интернета. "Встали с колен"...
Ответ 804alex
В 19.
Решили пополнить бюджет локомотива
Так преподносят будто бы ничего нет и это нормально)))
заодно и РЖД проспонсировали))
Ответ Amrarian
Глядишь РЖД и не придется банкротиться..
Круто как!
Ответ Donbass
Это Донбасс пришел в Россию.
Ответ Yuri Istomin
А вы не рады?
А если б Адмирал был в финале...
С каждым годом « вот вот обгоним НХЛ», становится все дальше и дальше
Романтика !)
