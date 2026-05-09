«Ак Барс» на поезде отправился в Ярославль на матчи с «Локомотивом» в финале Кубка Гагарина

Хоккеисты и тренерский штаб «Ак Барса » на поезде отправились в Ярославль на матчи с «Локомотивом » в финале Кубка Гагарина.

Первая игра серии состоится 11 мая.

Казанский клуб опубликовал состав, который отправился на выезд в Ярославль:

Вратари : Тимур Билялов , Максим Арефьев , Александр Столпеченков ;

Защитники : Илья Карпухин , Константин Лучевников, Никита Лямкин , Алексей Марченко , Митчелл Миллер , Степан Терехов, Степан Фальковский , Альберт Яруллин ;

Нападающие : Владимир Алистров, Александр Барабанов , Артур Бровкин, Артем Галимов, Григорий Денисенко, Никита Дыняк, Радэль Замалтдинов, Дмитрий Кателевский, Денис Комков, Алексей Пустозеров, Илья Сафонов, Кирилл Семенов, Нэйтан Тодд, Семен Терехов, Михаил Фисенко, Саша Хмелевски, Дмитрий Яшкин.

