Мичков сделал 50 ассистов за 118 игр в НХЛ. Он стал быстрейшим с 1998 года по этому показателю среди новичков «Флайерс»
Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков сделал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера».
На его счету стало 85 (35+50) очков за карьеру. Он стал быстрейшим с 1998 года по набору 50 ассистов, среди тех, кто дебютировал за «Флайерс» в НХЛ.
Быстрее был только финский защитник Янне Ниинимаа (101 игра в сезоне-1996/97 и сезоне-1997/98).
В текущем сезоне у Мичкова 22 (9+13) очка в 38 матчах при полезности «минус 1».
Мичков набрал 0+2 в матче с «Ванкувером» и стал 2-й звездой. У него 22 очка в 38 играх в сезоне
