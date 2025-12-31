Мичков сделал 50 ассистов за 118 игр в НХЛ. Он стал быстрейшим с 1998 года по этому показателю среди новичков «Флайерс»

Мичков сделал 50 ассистов за 118 игр в НХЛ.

Нападающий «Филадельфии » Матвей Мичков сделал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера».

На его счету стало 85 (35+50) очков за карьеру. Он стал быстрейшим с 1998 года по набору 50 ассистов, среди тех, кто дебютировал за «Флайерс» в НХЛ.

Быстрее был только финский защитник Янне Ниинимаа (101 игра в сезоне-1996/97 и сезоне-1997/98).

В текущем сезоне у Мичкова 22 (9+13) очка в 38 матчах при полезности «минус 1».

Мичков набрал 0+2 в матче с «Ванкувером» и стал 2-й звездой. У него 22 очка в 38 играх в сезоне