Мичков набрал 0+2 в матче с «Ванкувером» и стал 2-й звездой. У него 22 очка в 38 играх в сезоне

Матвей Мичков набрал 0+2 в матче с «Ванкувером» и стал 2-й звездой.

Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером » (6:3). Его признали второй звездой встречи.

На счету 21-летнего россиянина стало 22 (9+13) очка в 38 играх в текущем сезоне при полезности «минус 1» и среднем времени на льду 14:31.

Сегодня Матвей (12:30 – 9-е время среди форвардов «Флайерс», «+1») также отметился 3 бросками в створ и допустил 1 потерю.