  Матч «Чайка» − «Ирбис» в плей-офф стал самым продолжительным в истории МХЛ. Игра завершилась в 5-м овертайме – 16-летний Иванов забил на 142:49
Матч «Чайка» − «Ирбис» в плей-офф стал самым продолжительным в истории МХЛ. Игра завершилась в 5-м овертайме – 16-летний Иванов забил на 142:49

Матч «Чайка» − «Ирбис» стал самым продолжительным в истории МХЛ.

Матч «Чайка» − «Ирбис» (2:3 5ОТ, 2-2 в серии) стал самым продолжительным в истории Olimpbet МХЛ.

Команды играли в 1/8 финала розыгрыша Кубка Харламова.

Матч завершился в пятом овертайме на отметке 142:49. Решающий гол забил 16-летний форвард казанцев Даниил Иванов.

Предыдущий рекорд (122:56) был установлен на матче «Авто» – «Толпар» (3:4 4ОТ) в четвертьфинале плей-офф 2019 года.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал МХЛ
Пятый овертайм ждём)
Кстати, это самый продолжительный матч в истории российского хоккея.
Напомню, что в КХЛ играли 142.09 (22.03.2018. ЦСКА - Йокерит - 1:2) - на 40 секунд меньше.
Ответ Эд..19
Кстати, это самый продолжительный матч в истории российского хоккея. Напомню, что в КХЛ играли 142.09 (22.03.2018. ЦСКА - Йокерит - 1:2) - на 40 секунд меньше.
В вхл длиннее был матч, зашли в 6й овертайм
Заходим на пятый овер)
Болею персонально за соотечественника и бывшего капитана моего Динамо-Шинника Саню Яценко, смотрю этот матч. А сам думаю: сравняй вчера Динамо Москва счёт, сто пудово пару овертаймов на трибуне просидели бы, учитывая ход серии. Спасибо Богдану Белкину и Жене Прохорову. Саше удачи. Вся хоккейная Беларусь за капитана))
Ответ Святослав Федорович
Болею персонально за соотечественника и бывшего капитана моего Динамо-Шинника Саню Яценко, смотрю этот матч. А сам думаю: сравняй вчера Динамо Москва счёт, сто пудово пару овертаймов на трибуне просидели бы, учитывая ход серии. Спасибо Богдану Белкину и Жене Прохорову. Саше удачи. Вся хоккейная Беларусь за капитана))
похоже, он очень хорош. как могли его отдать за ролевика Воронина?
Ответ *MVP*
похоже, он очень хорош. как могли его отдать за ролевика Воронина?
Тут всё просто. У Квадрата вся линия обороны из легионеров. Один Хенкель - белорус, и тот играет по праздникам
Все 4 матча по 3:2, и выигрывают только гости: 2:3 ОТ (66.19), 2:3, 3:2 2ОТ (88.29), 3:2 5ОТ (142.49).
Крайний матч продолжался 5 часов 35 минут (18:30 - 00:05).
Ответ Эд..19
Все 4 матча по 3:2, и выигрывают только гости: 2:3 ОТ (66.19), 2:3, 3:2 2ОТ (88.29), 3:2 5ОТ (142.49). Крайний матч продолжался 5 часов 35 минут (18:30 - 00:05).
Мощная заруба.
Ответ Hola Hola
Мощная заруба.
За пять периодов нет голов…
Это точно заруба?
Унылое говно и пытка над болельщиками
Нужно каждый след период убирать по игроку видимо, чтобы не мучать команды и людей
Прикольно. Пойду, гляну этот исторический матч. ) А до скольки побед в МХЛ играют?
Ответ Hola Hola
Прикольно. Пойду, гляну этот исторический матч. ) А до скольки побед в МХЛ играют?
До 3
Ответ Hola Hola
Прикольно. Пойду, гляну этот исторический матч. ) А до скольки побед в МХЛ играют?
До 10-ти(
Ирбис чемпик
Вы конечно фантазёр)
Закончилось бы всё на формате 3 на 3, а то и раньше
