Матч «Чайка» − «Ирбис» в плей-офф стал самым продолжительным в истории МХЛ. Игра завершилась в 5-м овертайме – 16-летний Иванов забил на 142:49

Матч «Чайка » − «Ирбис » (2:3 5ОТ, 2-2 в серии) стал самым продолжительным в истории Olimpbet МХЛ.

Команды играли в 1/8 финала розыгрыша Кубка Харламова.

Матч завершился в пятом овертайме на отметке 142:49. Решающий гол забил 16-летний форвард казанцев Даниил Иванов.

Предыдущий рекорд (122:56) был установлен на матче «Авто» – «Толпар» (3:4 4ОТ) в четвертьфинале плей-офф 2019 года.