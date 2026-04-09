Матч «Чайка» − «Ирбис» в плей-офф стал самым продолжительным в истории МХЛ. Игра завершилась в 5-м овертайме – 16-летний Иванов забил на 142:49
Матч «Чайка» − «Ирбис» (2:3 5ОТ, 2-2 в серии) стал самым продолжительным в истории Olimpbet МХЛ.
Команды играли в 1/8 финала розыгрыша Кубка Харламова.
Матч завершился в пятом овертайме на отметке 142:49. Решающий гол забил 16-летний форвард казанцев Даниил Иванов.
Предыдущий рекорд (122:56) был установлен на матче «Авто» – «Толпар» (3:4 4ОТ) в четвертьфинале плей-офф 2019 года.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал МХЛ
30 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Напомню, что в КХЛ играли 142.09 (22.03.2018. ЦСКА - Йокерит - 1:2) - на 40 секунд меньше.
Крайний матч продолжался 5 часов 35 минут (18:30 - 00:05).
Это точно заруба?
Унылое говно и пытка над болельщиками
Нужно каждый след период убирать по игроку видимо, чтобы не мучать команды и людей
Закончилось бы всё на формате 3 на 3, а то и раньше