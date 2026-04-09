Пономарев об игре Костина против «Авангарда»: «Всегда хочется доказать бывшей команде, что хотелось остаться. У нас замечательная организация»

Пономарев подвел итоги матча «Авангарда» против ЦСКА.

Нападающий «Авангарда » Василий Пономарев подвел итоги матча серии второго раунда Кубка Гагарина против ЦСКА (3:0, 1-0).

«Хороший матч, боевой. Открытие счета – это дает преимущество, но ключ к победе находится в раздевалке. В плей-офф спецбригады решают много, 5 на 5 все друг друга знают, трудно получить преимущество в равных составах. Большинство и меньшинство сегодня молодцы.

Что касается вбрасываний в чужой зоне, этот компонент мы сегодня провалили. Постарались быть более настырными. Считаю, что уровень концентрации у нас был ровно такой, как и в серии с «Нефтехимиком».

ЦСКА – очень боевитая команда. Думаю, и мы, и они сыграем следующий матч лучше. Игра Костина? Всегда хочется доказать бывшей команде, что хотелось остаться здесь. Потому что у нас замечательная организация», – сказал Пономарев .

Напомним, по ходу сезона Клим Костин перешел в ЦСКА из «Авангарда».