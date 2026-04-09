  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  Пономарев об игре Костина против «Авангарда»: «Всегда хочется доказать бывшей команде, что хотелось остаться. У нас замечательная организация»
2

Пономарев об игре Костина против «Авангарда»: «Всегда хочется доказать бывшей команде, что хотелось остаться. У нас замечательная организация»

Пономарев подвел итоги матча «Авангарда» против ЦСКА.

Нападающий «Авангарда» Василий Пономарев подвел итоги матча серии второго раунда Кубка Гагарина против ЦСКА (3:0, 1-0).

«Хороший матч, боевой. Открытие счета – это дает преимущество, но ключ к победе находится в раздевалке. В плей-офф спецбригады решают много, 5 на 5 все друг друга знают, трудно получить преимущество в равных составах. Большинство и меньшинство сегодня молодцы.

Что касается вбрасываний в чужой зоне, этот компонент мы сегодня провалили. Постарались быть более настырными. Считаю, что уровень концентрации у нас был ровно такой, как и в серии с «Нефтехимиком».

ЦСКА – очень боевитая команда. Думаю, и мы, и они сыграем следующий матч лучше. Игра Костина? Всегда хочется доказать бывшей команде, что хотелось остаться здесь. Потому что у нас замечательная организация», – сказал Пономарев.

Напомним, по ходу сезона Клим Костин перешел в ЦСКА из «Авангарда».

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sport24
logoАвангард
logoВасилий Пономарев
logoКХЛ
logoЦСКА
logoКлим Костин
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Костин злой потому что его девушка осталась в Омске и вышла замуж за Семёна.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
ЦСКА сам подарил Окулова «Авангарду»! Помните легендарный обмен?
3 минуты назад
Плей-офф КХЛ: «Авангард» обыграл ЦСКА с голом в меньшинстве, «Локомотив» засушил Уфу
8 апреля, 20:46
Охотюк о 0:3 от «Авангарда»: «Этот матч показал, что нужно включаться, что будет другая серия, чем в 1-м раунде, более интенсивная – настоящий плей-офф. Нужно показывать характер»
8 апреля, 19:56
Рекомендуем
Главные новости
Сучков о 2:3 от «Локомотива»: «Как только чуть-чуть цепляемся, соперники играют просто, тяжело даже «сесть» на них, они просто выбрасывают шайбу. Этот антихоккей…Тяжело нам с этим»
5 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Питтсбургом», «Коламбус» примет «Бостон», «Монреаль» в гостях у «Айлендерс», «Юта» встретится с «Калгари»
20 минут назад
Окулов забил в 5-м матче плей-офф подряд. У форварда «Авангарда» 8+5 в 8 играх Кубка Гагарина-2026
23 минуты назадВидео
«Авангард» обыграл ЦСКА (3:2) в овертайме и ведет 3-0 в серии Кубка Гагарина. Окулов забил победный гол
41 минуту назадВидео
Кубок Гагарина. «Авангард» победил ЦСКА и ведет 3-0 в серии, «Салават» уступил «Локомотиву» и проигрывает 0-3
48 минут назад
Экс-судья Зайцев о травме Кузнецова: «Впечатление, что он как балерина – в СКА было похожее, когда с ним пожестче играли. Как он в НХЛ жив остался, проиграв там больше 10 лет?»
53 минуты назад
У Беднара переломы лицевых костей и абразия роговицы после попадания шайбы в голову. Тренер «Колорадо» не поедет с командой на выезд
сегодня, 16:55
Хартли на вопрос о сходстве с Путиным: «Для меня как тренера важно не только выигрывать, но и заботиться о хоккеистах. Если можно помочь советом, всегда это делаю»
сегодня, 16:39
Козлов о том, серьезная ли травма у Кузнецова: «Посмотрим, завтра будет обследование»
сегодня, 16:27
Фанаты «Салавата» вывесили баннер с цитатой Гагарина на игре с «Локомотивом»: «Главная сила в человеке – это сила духа!»
сегодня, 15:58Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Рябыкин о 0-3: «У «Салавата Юлаева» нет шансов отыграться в серии с «Локомотивом»
15 минут назад
Черных о будущем Аликина: «Мы в диалоге с «Автомобилистом». Евгений будет определяться на следующей неделе. Не исключаю, что он останется в клубе»
сегодня, 16:19
Светлов об Овечкине: «Его мастерства и опыта хватит для того, чтобы поиграть и в КХЛ. Народ с удовольствием придет на его матчи»
сегодня, 16:07
Варлов о 2:3 от «Локомотива»: «Есть разочарование, матч можно было спокойно забирать. Если бы не гол в меньшинстве, у нас были хорошие шансы, играли достойно»
сегодня, 15:33
Защитник «Монреаля» Добсон выбыл минимум на 2 недели из-за травмы. У него 12+35 в 80 матчах сезона
сегодня, 14:25
Илья Протас – 1-й за 42 года игрок «Вашингтона» с 3 очками за матч в возрасте до 20 лет. Белорус повторил достижение Скотта Стивенса
сегодня, 12:43
Рэймонд о невыходе «Детройта» в плей-офф: «Отстой. Много лет подряд мы оказываемся в шаге, но не можем его сделать. Должны посмотреть на себя в зеркало и стать лучше»
сегодня, 12:29
Величкин о молодежи «Металлурга»: «Пускай Канцеров станет звездочкой мирового уровня. Михаил Федоров подрос, растут вратари и защитники. Школа работает»
сегодня, 11:44
Защитник «Трактора» Дронов об уходе Гру: «Написал в чат, что вынужден уехать, и все – через день его уже не было»
сегодня, 11:29
Брэди Ткачак травмировался в игре с «Айлендерс». Пулок ударил капитана «Оттавы» клюшкой в область шеи, выходя на смену
сегодня, 10:41
Рекомендуем