  Каменский об экспозиции олимпийской коллекции Потанина: «Эти выставки показывают великую историю нашего хоккея, их надо показывать молодому поколению»
Каменский об экспозиции олимпийской коллекции Потанина: «Эти выставки показывают великую историю нашего хоккея, их надо показывать молодому поколению»

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский высказался об экспозиции «Олимпийская коллекция Владимира Потанина: 80 лет хоккейной славы», посвященной победам отечественных спортсменов на зимних Олимпийских играх.

Торжественное открытие выставки коллекции, собранной президентом «Норникеля», главой попечительского совета Ночной хоккейной лиги Потаниным, состоится 10 апреля в Норильске.  Для посетителей ее откроют 11 апреля, она будет работать до 14 июня.

В экспозиции более 60 эксклюзивных экспонатов, среди которых олимпийские медали, дипломы, факелы и предметы экипировки.

«Владимиру Потанину нужно сказать большое спасибо за то, что он это все собрал, сделал эту выставку и показывает ее. Нужно про это как можно больше говорить, показывать по телевизору, чтобы было больше рекламы об этом. Эти выставки показывают великую историю нашего хоккея, их надо показывать нашему молодому поколению, чтобы у него был допуск к этому.

Вообще, я считаю, нужно создать музей хоккейной славы, так как у нас есть что показывать. Есть много людей, которые занимаются историей хоккея, и как у нас говорят, без истории не бывает будущего. Иначе информация уйдет в никуда и мы забудем факты», – сказал Каменский. 

Каменский добавил, что самым дорогим артефактом для него является золотая медаль.

«Это высшая награда для хоккеистов, потому что ты играешь за Родину, и не так много шансов есть у людей возможность съездить на Олимпиады – максимум один-два шанса. Очень мало людей, кто на три Олимпиады попадает. Цена ошибки очень велика – проиграл один матч, и ты уже не олимпийский чемпион», – заявил Каменский.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
куча жуликов за копейки скупила половину страны после развала союза. теперь великий хоккеист поет им песни.
Ну как купила? Приватизировала на залоговых " аукционах ". Кто в теме , тот понимает , чем отличается покупка от мошенничества
