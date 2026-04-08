Козлов о 7-м поражении от «Локомотива» подряд: «Они чемпионы. Вы хотите, чтобы мы каждый матч побеждали? Их ребята через многое прошли, против них тяжело играть»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги первого матча серии второго раунда плей-офф против «Локомотива» (0:1).
– Хороший матч, было достаточно моментов как у нас, так и у соперника. Они реализовали их, а мы нет.
– Только в реализации проблема? Или есть еще какие-то детали?
– Есть, конечно, еще детали, которые надо поправить. Мы встречаемся с чемпионом прошлого сезона, мы ожидали, что они будут так играть.
– Александр Жаровский не так заметен пока в плей-офф.
– Он 2007 года рождения, пацан играет с мужиками, чувствуется разница.
– Это уже седьмое поражение подряд от «Локомотива», учитывая регулярный чемпионат. Как побеждать такую команду?
– Они чемпионы. Вы хотите, чтобы мы каждую игру побеждали?
– Была ли нервозность перед этой серией?
– Всегда сложно играть. Повторюсь, у них хорошая команда, которая долго строилась. Их ребята через многое прошли, так что против «Локомотива» тяжело играть, – сказал Козлов.
