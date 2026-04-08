  Козлов о 7-м поражении от «Локомотива» подряд: «Они чемпионы. Вы хотите, чтобы мы каждый матч побеждали? Их ребята через многое прошли, против них тяжело играть»
Козлов о 7-м поражении от «Локомотива» подряд: «Они чемпионы. Вы хотите, чтобы мы каждый матч побеждали? Их ребята через многое прошли, против них тяжело играть»

Козлов подвел итоги первого матча серии «Салавата» против «Локомотива».

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги первого матча серии второго раунда плей-офф против «Локомотива» (0:1).

– Хороший матч, было достаточно моментов как у нас, так и у соперника. Они реализовали их, а мы нет.

– Только в реализации проблема? Или есть еще какие-то детали?

– Есть, конечно, еще детали, которые надо поправить. Мы встречаемся с чемпионом прошлого сезона, мы ожидали, что они будут так играть.

Александр Жаровский не так заметен пока в плей-офф.

– Он 2007 года рождения, пацан играет с мужиками, чувствуется разница.

– Это уже седьмое поражение подряд от «Локомотива», учитывая регулярный чемпионат. Как побеждать такую команду?

– Они чемпионы. Вы хотите, чтобы мы каждую игру побеждали?

– Была ли нервозность перед этой серией?

– Всегда сложно играть. Повторюсь, у них хорошая команда, которая долго строилась. Их ребята через многое прошли, так что против «Локомотива» тяжело играть, – сказал Козлов.  

«Локомотив» обыграл «Салават» (1:0) и повел 1-0 в серии. Исаев сделал 28 сэйвов, Шалунов забил гол

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Салавата Юлаева»
Слова тренера важнее слов обезумевших фанатов, заполонивших ветки! Учитесь!
Ответ Empress
Слова тренера важнее слов обезумевших фанатов, заполонивших ветки! Учитесь!
оспаде, типичная уфа, хорошо хоть не как в прошлом году выиграли, а то сейчас бы наслушались о величии салавата и как они на изи пройдут локо🤣🤣🤣
Ответ Empress
Слова тренера важнее слов обезумевших фанатов, заполонивших ветки! Учитесь!
Лично вас тоже очень много, на мой взгляд)
Виктор Николаевич! Вы лучший игрок Салавата и по истине Классный тренер!!Вы тренер, который даёт играть молодёжки и правильно её нацеливает. Наша команда больше не играет одним звеном. Как Вы смогли разглядеть Жаровскоко и Сучкого.????? Кузю взяли???? Ремпала пириманили?????? Вы лучший!!!
Ответ АНТОН Трофимов
Виктор Николаевич! Вы лучший игрок Салавата и по истине Классный тренер!!Вы тренер, который даёт играть молодёжки и правильно её нацеливает. Наша команда больше не играет одним звеном. Как Вы смогли разглядеть Жаровскоко и Сучкого.????? Кузю взяли???? Ремпала пириманили?????? Вы лучший!!!
Ну ты его прям с ног до головы .
Ответ АНТОН Трофимов
Виктор Николаевич! Вы лучший игрок Салавата и по истине Классный тренер!!Вы тренер, который даёт играть молодёжки и правильно её нацеливает. Наша команда больше не играет одним звеном. Как Вы смогли разглядеть Жаровскоко и Сучкого.????? Кузю взяли???? Ремпала пириманили?????? Вы лучший!!!
Чтобы господь его охранял, святой Георгий сопутствовал во всех ваших начинаниях, а Николай чудотворец дарил ему крепкое здоровье и удачу.)
Победить можно только с верой в свои возможности, нужен командный дух а если думать о прошлых поражениях и тешить себя мыслью в их превосходстве, означает признать свою слабость. Ребята Салават Юлаева вы ни чем не хуже соперника. Бейтесь, будьте единой командой, не теряйте веру в себя свои силы. Вперёд Юлаевцы, мы болеем за вас!
Ответ Ачиваков Марат
Победить можно только с верой в свои возможности, нужен командный дух а если думать о прошлых поражениях и тешить себя мыслью в их превосходстве, означает признать свою слабость. Ребята Салават Юлаева вы ни чем не хуже соперника. Бейтесь, будьте единой командой, не теряйте веру в себя свои силы. Вперёд Юлаевцы, мы болеем за вас!
прав считай это проигрыш морально
Нормально сыграли начали как с Автомобилистом.Верим в команду!!!!!!!!
хорошая игра, немного не повезло, забыли и продолжаем дальше. Мы можем их победить! Вперёд СЮ!
В конце хорошо поддавили. Но Исаеву трудно забить прямым броском. Нужно его закрывать или забивать с подставления клюшки перед воротами. Е. Кузя же классно попадал в клюшку перед воротами в регулярке сначала Родуода потом Броссо. Надо повторить в ПО
Надеемся что в следующей игре Виктор Николаевич, одну хотя бы шайбу забьём... Очень надеемся...
Ответ Тагир68
Надеемся что в следующей игре Виктор Николаевич, одну хотя бы шайбу забьём... Очень надеемся...
Пусть одну, но победную.
Первый матч пристрелочный,посмотрим за счет чего можновыиграть.
Виктор Николаевич как команда ВХЛ.... Пименов, Хохряков и Горшков может выиграть у команды КХЛ... ??? Нонсенс.... У Авто тоже была пятерка ВХЛ, здесь я был уверен что Салаватушка выиграет. А с Локо такой цирк не пройдет.... Или меняйте данных товарищей или в отпуск...
даже если проиграют,пофиг. главное,что бьются,никто не катался на прямых ногах,как Ливо в том году. Наконец-то убрали хмелевский, хорошо,что не продлили уилсона. вот Тодда жалко не вернули. он бы мне кажется помог. защита слабая. стюарт никакой. может мне показалось ,но они настороженно относятся к Кузнецову, как будто не знают,что от него ожидать. и Кузнецов смотрелся посолиднее,чем Радулов. Жаровский к сожалению выпадал,все таки нужно было дать шанс Фаизову и Бутузову. Панин наконец-то заиграл как надо. 9 лет ждал от него такой игры. Пименов кстати удивляет,он реально прибавил,видно что старается. по крайней мере смотрится не хуже Родуолда.
Материалы по теме
Плей-офф КХЛ: «Авангард» обыграл ЦСКА с голом в меньшинстве, «Локомотив» засушил Уфу
8 апреля, 20:46
Экс-тренер «Нефтехимика» Леонтьев о Кузнецове: «Игрок высочайшего уровня. Способен переламывать серию в ключевые моменты и приносит позитивный дух в раздевалке»
8 апреля, 12:59
Воспитанник «Авангарда» Кареев и экс-форвард системы «Салавата» Блинов играют за Болгарию на ЧМ в дивизионе 2В
8 апреля, 12:46
Рекомендуем
Главные новости
«Авангард» обыграл ЦСКА (3:2) в овертайме и ведет 3-0 в серии Кубка Гагарина. Окулов забил победный гол
2 минуты назад
Кубок Гагарина. «Авангард» победил ЦСКА и ведет 3-0 в серии, «Салават» уступил «Локомотиву» и проигрывает 0-3
9 минут назад
Экс-судья Зайцев о травме Кузнецова: «Впечатление, что он как балерина – в СКА было похожее, когда с ним пожестче играли. Как он в НХЛ жив остался, проиграв там больше 10 лет?»
14 минут назад
У Беднара переломы лицевых костей и абразия роговицы после попадания шайбы в голову. Тренер «Колорадо» не поедет с командой на выезд
29 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Питтсбургом», «Коламбус» примет «Бостон», «Монреаль» в гостях у «Айлендерс», «Юта» встретится с «Калгари»
30 минут назад
Хартли на вопрос о сходстве с Путиным: «Для меня как тренера важно не только выигрывать, но и заботиться о хоккеистах. Если можно помочь советом, всегда это делаю»
45 минут назад
Козлов о том, серьезная ли травма у Кузнецова: «Посмотрим, завтра будет обследование»
57 минут назад
Фанаты «Салавата» вывесили баннер с цитатой Гагарина на игре с «Локомотивом»: «Главная сила в человеке – это сила духа!»
сегодня, 15:58Фото
Хартли о Радулове, получившем удар в голову от Панина: «У него было разбито в кровь лицо, но все знают, что это настоящий воин, поэтому неудивительно, что он продолжил играть»
сегодня, 15:42
Козлов об удалении Панина: «Хотите, чтобы я капитана своего отхреначил? Это эмоции. Вы знаете Григория. Он сегодня и полезные действия совершал»
сегодня, 15:20
Ко всем новостям
Последние новости
Черных о будущем Аликина: «Мы в диалоге с «Автомобилистом». Евгений будет определяться на следующей неделе. Не исключаю, что он останется в клубе»
сегодня, 16:19
Светлов об Овечкине: «Его мастерства и опыта хватит для того, чтобы поиграть и в КХЛ. Народ с удовольствием придет на его матчи»
сегодня, 16:07
Варлов о 2:3 от «Локомотива»: «Есть разочарование, матч можно было спокойно забирать. Если бы не гол в меньшинстве, у нас были хорошие шансы, играли достойно»
сегодня, 15:33
Защитник «Монреаля» Добсон выбыл минимум на 2 недели из-за травмы. У него 12+35 в 80 матчах сезона
сегодня, 14:25
Илья Протас – 1-й за 42 года игрок «Вашингтона» с 3 очками за матч в возрасте до 20 лет. Белорус повторил достижение Скотта Стивенса
сегодня, 12:43
Рэймонд о невыходе «Детройта» в плей-офф: «Отстой. Много лет подряд мы оказываемся в шаге, но не можем его сделать. Должны посмотреть на себя в зеркало и стать лучше»
сегодня, 12:29
Величкин о молодежи «Металлурга»: «Пускай Канцеров станет звездочкой мирового уровня. Михаил Федоров подрос, растут вратари и защитники. Школа работает»
сегодня, 11:44
Защитник «Трактора» Дронов об уходе Гру: «Написал в чат, что вынужден уехать, и все – через день его уже не было»
сегодня, 11:29
Брэди Ткачак травмировался в игре с «Айлендерс». Пулок ударил капитана «Оттавы» клюшкой в область шеи, выходя на смену
сегодня, 10:41
Агент Черных: «У Коромыслова есть желание попробовать себя за океаном. Ждем решение «Трактора» насчет тренерского штаба»
сегодня, 10:27
Рекомендуем