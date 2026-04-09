  • Жаровский после 0:1 от «Локомотива»: «Пусть будет загадкой, за счет чего мы можем прибавить. Против них непросто играть, но у нас хорошие шансы»
Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Жаровский подвел итоги первого матча серии плей-офф против «Локомотива» (0:1).

«Нужно было реализовать свои моменты. У нас хорошие шансы на победу. В концовке нужно было просто забить. Нам немного не повезло.

Пусть будет загадкой, за счет чего мы можем прибавить. Против «Локомотива» непросто играть, но у нас хорошие шансы. Все еще впереди.

В плей-офф цена ошибки куда выше. Лишний раз не нужно обыгрывать, где-то стоит сыграть проще», – сказал Жаровский.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
Бабушка может и на двое сказала.... Главное Жарик не бойся Локо и не стесняйтесь.... Уфе ждёт победы !!!
Уфе ждёт победы... сам то понял, что сказал?
Заяц, пообщался с Ромой все дела решил вперёд в Динамо..
Салават Юлаев нужно играть по жёстче против Локомотива и быстрей думать кому сделать передачу в этом плане Локомотив нас обыгрывает .
У Жаровского всё ещё нет голов
Может загадки и есть но без забитого гола нет победы
Можно обыграть этот Локомотив, судя по первому матчу . На первый взгляд показалось, что Авто поострее был. Ожидал, что напор от Локомотива будет, как говорится, в одни ворота. А нет....Завтра забирать нужно игру, если постараться, то получится. Соберитесь!!! Удачи
медленно играеь Салават Локо успевает надо Сучкова выводить
Материалы по теме
Каюмов об 1:0 с «Салаватом»: «Самоотверженная игра, характер, желание победить. Ребята ложились костьми. Так и нужно в подобных матчах»
8 апреля, 20:29
Сучков о 0:1 от «Локомотива»: «Терпели, ждали своего момента, но где-то не повезло. Вернемся лучше. Нужно пользоваться нашей сильной стороной – скоростью»
8 апреля, 20:14
Хартли об 1:0 с «Салаватом»: «Ребята мужественно сыграли в концовке, заблокировали много бросков. Исаев сделал важные спасения. Хорошая победа для нас»
8 апреля, 19:45
Рекомендуем
Главные новости
Сучков о 2:3 от «Локомотива»: «Как только чуть-чуть цепляемся, соперники играют просто, тяжело даже «сесть» на них, они просто выбрасывают шайбу. Этот антихоккей…Тяжело нам с этим»
5 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Питтсбургом», «Коламбус» примет «Бостон», «Монреаль» в гостях у «Айлендерс», «Юта» встретится с «Калгари»
20 минут назад
Окулов забил в 5-м матче плей-офф подряд. У форварда «Авангарда» 8+5 в 8 играх Кубка Гагарина-2026
23 минуты назадВидео
«Авангард» обыграл ЦСКА (3:2) в овертайме и ведет 3-0 в серии Кубка Гагарина. Окулов забил победный гол
41 минуту назадВидео
Кубок Гагарина. «Авангард» победил ЦСКА и ведет 3-0 в серии, «Салават» уступил «Локомотиву» и проигрывает 0-3
48 минут назад
Экс-судья Зайцев о травме Кузнецова: «Впечатление, что он как балерина – в СКА было похожее, когда с ним пожестче играли. Как он в НХЛ жив остался, проиграв там больше 10 лет?»
53 минуты назад
У Беднара переломы лицевых костей и абразия роговицы после попадания шайбы в голову. Тренер «Колорадо» не поедет с командой на выезд
сегодня, 16:55
Хартли на вопрос о сходстве с Путиным: «Для меня как тренера важно не только выигрывать, но и заботиться о хоккеистах. Если можно помочь советом, всегда это делаю»
сегодня, 16:39
Козлов о том, серьезная ли травма у Кузнецова: «Посмотрим, завтра будет обследование»
сегодня, 16:27
Фанаты «Салавата» вывесили баннер с цитатой Гагарина на игре с «Локомотивом»: «Главная сила в человеке – это сила духа!»
сегодня, 15:58Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Рябыкин о 0-3: «У «Салавата Юлаева» нет шансов отыграться в серии с «Локомотивом»
15 минут назад
Черных о будущем Аликина: «Мы в диалоге с «Автомобилистом». Евгений будет определяться на следующей неделе. Не исключаю, что он останется в клубе»
сегодня, 16:19
Светлов об Овечкине: «Его мастерства и опыта хватит для того, чтобы поиграть и в КХЛ. Народ с удовольствием придет на его матчи»
сегодня, 16:07
Варлов о 2:3 от «Локомотива»: «Есть разочарование, матч можно было спокойно забирать. Если бы не гол в меньшинстве, у нас были хорошие шансы, играли достойно»
сегодня, 15:33
Защитник «Монреаля» Добсон выбыл минимум на 2 недели из-за травмы. У него 12+35 в 80 матчах сезона
сегодня, 14:25
Илья Протас – 1-й за 42 года игрок «Вашингтона» с 3 очками за матч в возрасте до 20 лет. Белорус повторил достижение Скотта Стивенса
сегодня, 12:43
Рэймонд о невыходе «Детройта» в плей-офф: «Отстой. Много лет подряд мы оказываемся в шаге, но не можем его сделать. Должны посмотреть на себя в зеркало и стать лучше»
сегодня, 12:29
Величкин о молодежи «Металлурга»: «Пускай Канцеров станет звездочкой мирового уровня. Михаил Федоров подрос, растут вратари и защитники. Школа работает»
сегодня, 11:44
Защитник «Трактора» Дронов об уходе Гру: «Написал в чат, что вынужден уехать, и все – через день его уже не было»
сегодня, 11:29
Брэди Ткачак травмировался в игре с «Айлендерс». Пулок ударил капитана «Оттавы» клюшкой в область шеи, выходя на смену
сегодня, 10:41
Рекомендуем