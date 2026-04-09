Жаровский после 0:1 от «Локомотива»: «Пусть будет загадкой, за счет чего мы можем прибавить. Против них непросто играть, но у нас хорошие шансы»
Жаровский подвел итоги первого матча серии «Салавата» против «Локомотива».
Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Жаровский подвел итоги первого матча серии плей-офф против «Локомотива» (0:1).
«Нужно было реализовать свои моменты. У нас хорошие шансы на победу. В концовке нужно было просто забить. Нам немного не повезло.
Пусть будет загадкой, за счет чего мы можем прибавить. Против «Локомотива» непросто играть, но у нас хорошие шансы. Все еще впереди.
В плей-офф цена ошибки куда выше. Лишний раз не нужно обыгрывать, где-то стоит сыграть проще», – сказал Жаровский.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
Бабушка может и на двое сказала.... Главное Жарик не бойся Локо и не стесняйтесь.... Уфе ждёт победы !!!
Бабушка может и на двое сказала.... Главное Жарик не бойся Локо и не стесняйтесь.... Уфе ждёт победы !!!
Уфе ждёт победы... сам то понял, что сказал?
Заяц, пообщался с Ромой все дела решил вперёд в Динамо..
Салават Юлаев нужно играть по жёстче против Локомотива и быстрей думать кому сделать передачу в этом плане Локомотив нас обыгрывает .
У Жаровского всё ещё нет голов
Может загадки и есть но без забитого гола нет победы
Можно обыграть этот Локомотив, судя по первому матчу . На первый взгляд показалось, что Авто поострее был. Ожидал, что напор от Локомотива будет, как говорится, в одни ворота. А нет....Завтра забирать нужно игру, если постараться, то получится. Соберитесь!!! Удачи
медленно играеь Салават Локо успевает надо Сучкова выводить
