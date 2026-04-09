Жаровский после 0:1 от «Локомотива»: «Пусть будет загадкой, за счет чего мы можем прибавить. Против них непросто играть, но у нас хорошие шансы»

Жаровский подвел итоги первого матча серии «Салавата» против «Локомотива».

Нападающий «Салавата Юлаева » Александр Жаровский подвел итоги первого матча серии плей-офф против «Локомотива » (0:1).

«Нужно было реализовать свои моменты. У нас хорошие шансы на победу. В концовке нужно было просто забить. Нам немного не повезло.

Пусть будет загадкой, за счет чего мы можем прибавить. Против «Локомотива» непросто играть, но у нас хорошие шансы. Все еще впереди.

В плей-офф цена ошибки куда выше. Лишний раз не нужно обыгрывать, где-то стоит сыграть проще», – сказал Жаровский.