Ги Буше о 3:0 с ЦСКА: «Боевой матч команд, которые здорово обороняются и не дают друг другу много шансов. Мы хорошо себя показали, но есть моменты, которые можем улучшить»

Ги Буше высказался о победе «Авангарда» в матче серии с ЦСКА.

Главный тренер «Авангарда » Ги Буше прокомментировал победу в матче серии с ЦСКА (3:0, 1-0) в 1/4 финала Кубка Гагарина.

«Все вышло так, как мы и ожидали. Плотный боевой матч двух команд, которые здорово обороняются и не дают друг другу много шансов.

В регулярном чемпионате ЦСКА мы обыграли 2:1 и 2:0, это были очень плотные матчи. Сегодня мы тоже себя хорошо показали, но есть моменты, которые мы можем подчистить, улучшить.

По ходу серии команды будут друг к другу адаптироваться, каждый матч – новая история. Но первый раунд показал, что мы можем подстраиваться под соперника.

Эта серия будет силовой, физической, мы отлично к этому готовы, у нас много ребят, которые хороши для игры в силовой хоккей», – сказал Буше.