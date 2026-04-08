Ги Буше о 3:0 с ЦСКА: «Боевой матч команд, которые здорово обороняются и не дают друг другу много шансов. Мы хорошо себя показали, но есть моменты, которые можем улучшить»
Ги Буше высказался о победе «Авангарда» в матче серии с ЦСКА.
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал победу в матче серии с ЦСКА (3:0, 1-0) в 1/4 финала Кубка Гагарина.
«Все вышло так, как мы и ожидали. Плотный боевой матч двух команд, которые здорово обороняются и не дают друг другу много шансов.
В регулярном чемпионате ЦСКА мы обыграли 2:1 и 2:0, это были очень плотные матчи. Сегодня мы тоже себя хорошо показали, но есть моменты, которые мы можем подчистить, улучшить.
По ходу серии команды будут друг к другу адаптироваться, каждый матч – новая история. Но первый раунд показал, что мы можем подстраиваться под соперника.
Эта серия будет силовой, физической, мы отлично к этому готовы, у нас много ребят, которые хороши для игры в силовой хоккей», – сказал Буше.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
Долженков классно дополнил скоростных крайков Мартынова и Котляревского, плюс в концовке красиво успокоил бывших партнёров по команде :)
