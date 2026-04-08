  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ги Буше о 3:0 с ЦСКА: «Боевой матч команд, которые здорово обороняются и не дают друг другу много шансов. Мы хорошо себя показали, но есть моменты, которые можем улучшить»
7

Ги Буше о 3:0 с ЦСКА: «Боевой матч команд, которые здорово обороняются и не дают друг другу много шансов. Мы хорошо себя показали, но есть моменты, которые можем улучшить»

Ги Буше высказался о победе «Авангарда» в матче серии с ЦСКА.

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал победу в матче серии с ЦСКА (3:0, 1-0) в 1/4 финала Кубка Гагарина.

«Все вышло так, как мы и ожидали. Плотный боевой матч двух команд, которые здорово обороняются и не дают друг другу много шансов.

В регулярном чемпионате ЦСКА мы обыграли 2:1 и 2:0, это были очень плотные матчи. Сегодня мы тоже себя хорошо показали, но есть моменты, которые мы можем подчистить, улучшить.

По ходу серии команды будут друг к другу адаптироваться, каждый матч – новая история. Но первый раунд показал, что мы можем подстраиваться под соперника.

Эта серия будет силовой, физической, мы отлично к этому готовы, у нас много ребят, которые хороши для игры в силовой хоккей», – сказал Буше.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
logoАвангард
logoЧемпионат.com
logoГи Буше
logoКХЛ
logoЦСКА
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Просто зашёл пожелать удачи человеку со шрамом!
На фоне серии с Нефтехимиком просто небо и земля. Совсем другой хоккей, чувствуется, наконец-то, что плей-офф. По первому матчу даже придраться не к чему и не к кому.

Долженков классно дополнил скоростных крайков Мартынова и Котляревского, плюс в концовке красиво успокоил бывших партнёров по команде :)
Ги вперёд, веди команду к Кубку. Ребята молодцы, так держать, и главное без травм. А полосатым открыть глаза
Вот такой игры я и ждал от этой пары. Авангард наверно в первый раз в сезоне сыграл качественный матч после долгой паузы) ЦСКА пока спит. Послезавтра будет уже настоящая битва.
Авангард реализовал свои моменты которых было очень мало с обеих сторон.
Молодцы 👏
Удачи 🤞💪
Похоже в арсенале у Ги есть и план А, и план Б , и это радует . Удачи.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
