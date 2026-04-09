Фьоре об игре «Авангарда» с ЦСКА: «Нет тумблера, который ты переключаешь, чтобы быстро все поменять. Просто стараешься, борешься за каждый сантиметр, но это одновременно делает и соперник»

Фьоре подвел итоги матча серии «Авангарда» с ЦСКА.

Нападающий «Авангарда» Джованни Фьоре подвел итоги матча серии второго раунда Кубка Гагарина против ЦСКА (3:0, 1-0).

– Очень хороший соперник, это должна была быть настоящая битва, так и получилось. Очень плотная и боевая серия намечается в целом.

– Видно ли, что ЦСКА проиграл, но он нисколько не обескуражен, и далее будет опасен?

– Конечно. Это плей-офф, все хотят победить. Все выходят играть на победу.

– Сегодня хорошая игра была у «Авангарда» фрагментами, то немного в первом периоде, то немного во втором, то часть третьего. Почему так получилось? Почему не удалась целостность?

– Да, это плей-офф, здесь таков накал борьбы, здесь нет никакого тумблера, который ты переключаешь, чтобы быстро все поменять. Ты просто стараешься, борешься за каждый сантиметр, но это одновременно делает и соперник.

– Как опишете сами гол Маклауда с вашим участием? И когда еще в той атаке вы коснулись шайбы в своей зоне, не было желания просто выбить ее?

– Да, я просто стал заходить и увидел, что есть немного пространства, и ждал, что подъедет защитник соперника, и он сделал то, чего я и ожидал. И отлично, что в итоге мы разыграли и забили, – сказал Фьоре.