Овечкин о карьере: «Я не знаю, конец это или нет. Если бы мне было 35 или 25, это одно дело, но когда тебе 40, ты думаешь о будущем. Игра меняется, в НХЛ приходит все больше мастеровитых ребят»

Александр Овечкин высказался о своем будущем.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин высказался о своем будущем.

Срок действующего контракта 40-летнего форварда рассчитан до 30 июня 2026 года. В этом сезоне он набрал 61 (31+30) очко в 78 матчах регулярного чемпионата НХЛ .

Овечкин отметил, что еще не знает, будет ли этот сезон последним. Ранее он сообщил, что примет решение о дальнейшей карьере этим летом.

«Я не знаю. Как я уже говорил, это вопрос здоровья. Я поговорю со своей семьей, поговорю с Тедом [Леонсисом], Крисом Патриком , и мы посмотрим, понимаете? Если бы мне было 35 или 25, это одно дело. Но когда тебе 40, ты думаешь о будущем.

Игра меняется почти каждый год. В лигу приходит все больше ребят, и вы можете видеть, насколько они быстры и мастеровиты. Очевидно, что тебе нужно приспособиться к новым условиям.

Я не знаю, конец это или нет. Мы разберемся... нам нужно будет принять решение. В первую очередь, это касается семьи, владельцев и меня лично», – сказал Овечкин.

