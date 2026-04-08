  • Овечкин о карьере: «Я не знаю, конец это или нет. Если бы мне было 35 или 25, это одно дело, но когда тебе 40, ты думаешь о будущем. Игра меняется, в НХЛ приходит все больше мастеровитых ребят»
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин высказался о своем будущем.

Срок действующего контракта 40-летнего форварда рассчитан до 30 июня 2026 года. В этом сезоне он набрал 61 (31+30) очко в 78 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Овечкин отметил, что еще не знает, будет ли этот сезон последним. Ранее он сообщил, что примет решение о дальнейшей карьере этим летом.

«Я не знаю. Как я уже говорил, это вопрос здоровья. Я поговорю со своей семьей, поговорю с Тедом [Леонсисом], Крисом Патриком, и мы посмотрим, понимаете? Если бы мне было 35 или 25, это одно дело. Но когда тебе 40, ты думаешь о будущем.

Игра меняется почти каждый год. В лигу приходит все больше ребят, и вы можете видеть, насколько они быстры и мастеровиты. Очевидно, что тебе нужно приспособиться к новым условиям.

Я не знаю, конец это или нет. Мы разберемся... нам нужно будет принять решение. В первую очередь, это касается семьи, владельцев и меня лично», – сказал Овечкин.

Овечкин о продолжении карьеры: «Примем решение летом. Нужно поговорить с семьей и с руководством «Вашингтона». В сентябре мне исполнится 41, надо подойти к вопросу с умом»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Hockey News
Ягр: одно дело если тебе 80, другое 85 - надо понимать, Саня.
Ахаха 🤣
В 25 и 35 была совсем другая мотивация. Вот в чем дело. Сейчас все основные вершины взяты уже.
Комментарий скрыт
Фамилия говорит сама за себя)
Томпсон об Овечкине: «Будет печальный день, когда он решит завершить карьеру. Все хотят, чтобы он вернулся в следующем сезоне. Он все еще может играть, если захочет»
8 апреля, 17:49
Пономарев про Акинфеева: «Овечкин для России важнее, конечно. Игорь не поехал в Европу – как бы он там выглядел? Сафонов решился и зарекомендовал себя на весь мир, а Игорь не рискнул»
8 апреля, 16:55
Фетисов об Овечкине: «На нем тоже лежит ответственность за плохой сезон «Вашингтона». Хотя Саша не может отвечать за всех – работу голеадора он выполнил»
8 апреля, 15:39
Сучков о 2:3 от «Локомотива»: «Как только чуть-чуть цепляемся, соперники играют просто, тяжело даже «сесть» на них, они просто выбрасывают шайбу. Этот антихоккей…Тяжело нам с этим»
3 минуты назад
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Питтсбургом», «Коламбус» примет «Бостон», «Монреаль» в гостях у «Айлендерс», «Юта» встретится с «Калгари»
18 минут назад
Окулов забил в 5-м матче плей-офф подряд. У форварда «Авангарда» 8+5 в 8 играх Кубка Гагарина-2026
21 минуту назадВидео
«Авангард» обыграл ЦСКА (3:2) в овертайме и ведет 3-0 в серии Кубка Гагарина. Окулов забил победный гол
39 минут назадВидео
Кубок Гагарина. «Авангард» победил ЦСКА и ведет 3-0 в серии, «Салават» уступил «Локомотиву» и проигрывает 0-3
46 минут назад
Экс-судья Зайцев о травме Кузнецова: «Впечатление, что он как балерина – в СКА было похожее, когда с ним пожестче играли. Как он в НХЛ жив остался, проиграв там больше 10 лет?»
51 минуту назад
У Беднара переломы лицевых костей и абразия роговицы после попадания шайбы в голову. Тренер «Колорадо» не поедет с командой на выезд
сегодня, 16:55
Хартли на вопрос о сходстве с Путиным: «Для меня как тренера важно не только выигрывать, но и заботиться о хоккеистах. Если можно помочь советом, всегда это делаю»
сегодня, 16:39
Козлов о том, серьезная ли травма у Кузнецова: «Посмотрим, завтра будет обследование»
сегодня, 16:27
Фанаты «Салавата» вывесили баннер с цитатой Гагарина на игре с «Локомотивом»: «Главная сила в человеке – это сила духа!»
сегодня, 15:58Фото
Рябыкин о 0-3: «У «Салавата Юлаева» нет шансов отыграться в серии с «Локомотивом»
13 минут назад
Черных о будущем Аликина: «Мы в диалоге с «Автомобилистом». Евгений будет определяться на следующей неделе. Не исключаю, что он останется в клубе»
сегодня, 16:19
Светлов об Овечкине: «Его мастерства и опыта хватит для того, чтобы поиграть и в КХЛ. Народ с удовольствием придет на его матчи»
сегодня, 16:07
Варлов о 2:3 от «Локомотива»: «Есть разочарование, матч можно было спокойно забирать. Если бы не гол в меньшинстве, у нас были хорошие шансы, играли достойно»
сегодня, 15:33
Защитник «Монреаля» Добсон выбыл минимум на 2 недели из-за травмы. У него 12+35 в 80 матчах сезона
сегодня, 14:25
Илья Протас – 1-й за 42 года игрок «Вашингтона» с 3 очками за матч в возрасте до 20 лет. Белорус повторил достижение Скотта Стивенса
сегодня, 12:43
Рэймонд о невыходе «Детройта» в плей-офф: «Отстой. Много лет подряд мы оказываемся в шаге, но не можем его сделать. Должны посмотреть на себя в зеркало и стать лучше»
сегодня, 12:29
Величкин о молодежи «Металлурга»: «Пускай Канцеров станет звездочкой мирового уровня. Михаил Федоров подрос, растут вратари и защитники. Школа работает»
сегодня, 11:44
Защитник «Трактора» Дронов об уходе Гру: «Написал в чат, что вынужден уехать, и все – через день его уже не было»
сегодня, 11:29
Брэди Ткачак травмировался в игре с «Айлендерс». Пулок ударил капитана «Оттавы» клюшкой в область шеи, выходя на смену
сегодня, 10:41
