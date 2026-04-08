  • Олег Леонтьев: «Торпедо» – быстрая и веселая команда, которая играет с фаворитами на равных. Для «Металлурга» это будет крепкий орешек, в серии не все так однозначно»
Олег Леонтьев: «Торпедо» – быстрая и веселая команда, которая играет с фаворитами на равных. Для «Металлурга» это будет крепкий орешек, в серии не все так однозначно»

Олег Леонтьев поделился мнением о серии «Торпедо» и «Металлурга».

Бывший главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев поделился мнением о серии «Торпедо» и «Металлурга» во втором раунде Кубка Гагарина.

– «Торпедо» сможет оказать сопротивление в серии с «Металлургом»?

– «Торпедо» – быстрая и в хорошем смысле веселая команда, которая играет с фаворитами на равных. Для «Металлурга» это будет крепкий орешек, поэтому не все так однозначно в серии.

Хотя в Магнитогорске выигрывали Кубок в позапрошлом сезоне и всегда ставят самые высокие задачи.

– Есть вероятность, что «Торпедо» выбьет «Металлург»?

– Конечно, такая вероятность существует. Но давайте смотреть правде в глаза: «Металлург» сильнее по классу и по опыту. В любом случае я уверен, что «Торпедо» будет сражаться, – сказал Леонтьев.

Источник: «РБ Спорт»
100% Металург будет дурака валять.
Материалы по теме
Экс-тренер «Нефтехимика» Леонтьев о Кузнецове: «Игрок высочайшего уровня. Способен переламывать серию в ключевые моменты и приносит позитивный дух в раздевалке»
8 апреля, 12:59
От Тарасенко до Ларионовых. Как в КХЛ отцы тренировали сыновей
1 декабря 2025, 13:44
Экс-тренер «Нефтехимика» Леонтьев возглавит фарм-клуб ЦСКА в ВХЛ (ТАСС)
27 ноября 2025, 11:02
Кубок Гагарина. «Салават» примет «Локомотив» при 0-2 в серии, ЦСКА сыграет с «Авангардом» при 0-2
54 минуты назад
Чернышов сделал дубль в матче с «Ванкувером» и стал 1-й звездой. У него 7+9 в 25 играх в сезоне
сегодня, 05:15Видео
НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Питтсбург», «Тампа» победила «Бостон», «Айлендерс» уступили «Оттаве», «Лос-Анджелес» выиграл у «Эдмонтона», «Колорадо» уступил «Вегасу»
сегодня, 05:05
Стэмкос забросил 40+ шайб в 8 сезонах за карьеру в НХЛ. Он 11-й игрок в истории лиги с таким достижением
сегодня, 04:55
Макдэвид (133 очка в сезоне НХЛ), Кучеров (128) и Маккиннон (126) завершили игровой день с 0+0. У «Эдмонтона» и «Тампы» осталось по 2 матча в регулярке, у «Колорадо» – 3
сегодня, 04:40
«Эдмонтон» вышел в плей-офф в 7-й раз подряд. Команда Макдэвида и Драйзайтля доходила до финала Кубка Стэнли в двух предыдущих сезонах
сегодня, 03:40
Дорофеев забил 36-й гол в сезоне в матче с «Колорадо» и обновил личный снайперский рекорд. У него 63 очка в 80 играх
сегодня, 03:25Видео
«Вегас» вышел в плей-офф в 8-й раз за 9 сезонов в НХЛ. У команды 5 побед в 6 матчах после назначения Тортореллы
сегодня, 03:15
Марченко набрал 1+1 с победным голом в матче против «Монреаля», став 2-й звездой. У него 27+40 в 74 играх
сегодня, 02:42Видео
Мичков набрал 1+1 с победным голом в матче против «Виннипега». У него 47 очков в 79 играх
сегодня, 02:27Видео
Денвер в 11-й раз выиграл чемпионат NCAA и обновил рекорд по титулам. Лучшим игроком плей-офф стал 20-летний вратарь Хикс, его не драфтовали в НХЛ
17 минут назад
Леонард – 2-й новичок «Вашингтона» в XXI веке с 20+ шайбами за сезон. У Овечкина было 52 в регулярке-2005/06
44 минуты назад
Селебрини – 2-й игрок в истории «Сан-Хосе», набравший 110+ очков за сезон. До рекорда Торнтона – 4 балла при 3 матчах до конца регулярки
сегодня, 05:30
«Сиэтл» не вышел в плей-офф в 3-й раз подряд и в 4-й за 5 сезонов в НХЛ
сегодня, 04:22
«Сент-Луис» не вышел в плей-офф в 3-й раз за 4 сезона
сегодня, 03:55
Тарасов отбил 17 из 19 бросков «Торонто», победа – 11-я в 31 матче
сегодня, 02:55
Бучневич сделал передачу в матче с «Чикаго». У него 17+28 в 78 играх
сегодня, 01:54
Шестеркин – 3-я звезда матча с «Далласом»: 17 из 18 сэйвов. Поражение – 3-е в 4 последних играх
сегодня, 01:36
Сергачев сделал передачу в 7-м матче подряд – против «Каролины». У защитника «Юты» 0+12 на отрезке
сегодня, 01:23
Сорокин отбил 13 из 15 бросков «Оттавы», поражение – 5-е в 6 последних матчах
сегодня, 01:10
