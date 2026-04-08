Олег Леонтьев: «Торпедо» – быстрая и веселая команда, которая играет с фаворитами на равных. Для «Металлурга» это будет крепкий орешек, в серии не все так однозначно»

Олег Леонтьев поделился мнением о серии «Торпедо» и «Металлурга».

Бывший главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев поделился мнением о серии «Торпедо» и «Металлурга» во втором раунде Кубка Гагарина.

– «Торпедо» сможет оказать сопротивление в серии с «Металлургом»?

– «Торпедо» – быстрая и в хорошем смысле веселая команда, которая играет с фаворитами на равных. Для «Металлурга» это будет крепкий орешек, поэтому не все так однозначно в серии.

Хотя в Магнитогорске выигрывали Кубок в позапрошлом сезоне и всегда ставят самые высокие задачи.

– Есть вероятность, что «Торпедо» выбьет «Металлург»?

– Конечно, такая вероятность существует. Но давайте смотреть правде в глаза: «Металлург» сильнее по классу и по опыту. В любом случае я уверен, что «Торпедо» будет сражаться, – сказал Леонтьев.