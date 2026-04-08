Охотюк о 0:3 от «Авангарда»: «Этот матч показал, что нужно включаться, что будет другая серия, чем в 1-м раунде, более интенсивная – настоящий плей-офф. Нужно показывать характер»
Охотюк высказался о поражении ЦСКА в матче серии плей-офф с «Авангардом».
Защитник ЦСКА Никита Охотюк высказался о поражении в матче серии второго раунда плей-офф с «Авангардом» (0:3, 0-1).
«Этот матч нам показал, что нужно включаться, что будет другая серия, чем в первом раунде, более интенсивная – настоящий плей-офф.
Нам нужно сделать правильные выводы, настырно идти на ворота, не поддаваться провокациям, играть в свой хоккей, показывать характер», – сказал Охотюк.
Напомним, в первом раунде ЦСКА обыграл СКА со счетом 4-1 в серии.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
Даже не между строк о игре СКА)
Даже не между строк о игре СКА)
Да хорошо так по Игорю Николаевичу проехал
свипанут игорька походу, кони вообще мертвые были
