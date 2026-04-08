КХЛ о «Салавате»: «У команды нет задолженности по зарплате. Вопросы, касающиеся иных аспектов финансовой деятельности, находятся в компетенции администрации клуба»

В КХЛ прокомментировали информацию о задолженностях в «Салавате».

Пресс-служба Фонбет Чемпионата КХЛ прокомментировала информацию о задолженностях по зарплате в «Салавате Юлаеве».

«По состоянию на 08.04.2026 у «Салавата Юлаева » нет задолженности по заработной плате.

Вопросы, касающиеся иных аспектов финансовой деятельности, находятся в компетенции администрации клуба», – сообщили в пресс-службе лиги.

Ранее появилась информация о том, что ФНС заблокировала пять счетов «Салавата» из-за долга в 87 млн рублей.