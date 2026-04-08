КХЛ о «Салавате»: «У команды нет задолженности по зарплате. Вопросы, касающиеся иных аспектов финансовой деятельности, находятся в компетенции администрации клуба»
Пресс-служба Фонбет Чемпионата КХЛ прокомментировала информацию о задолженностях по зарплате в «Салавате Юлаеве».
«По состоянию на 08.04.2026 у «Салавата Юлаева» нет задолженности по заработной плате.
Вопросы, касающиеся иных аспектов финансовой деятельности, находятся в компетенции администрации клуба», – сообщили в пресс-службе лиги.
Ранее появилась информация о том, что ФНС заблокировала пять счетов «Салавата» из-за долга в 87 млн рублей.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
Опять вбросы пошли) Салават играл здорово, особенно для первого матча после паузы. Добавят в игре на пятаке, быстрее начнут преодолевать среднюю зону и все должно быть неплохо. Ничего непобедимого в этом локомотиве нет, обычный откат в свою зону в четыре игрока и выживание ошибки. Никакой былой агрессии, играют как будто на последнем издыхании. Салавату нужно дать шансы Хохлачеву и Бутузову
Ринатик Баширов уже заказал билеты на апрель месяц в Тайланд....
