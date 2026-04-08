  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  «Локомотив» обыграл «Салават» (1:0) и повел 1-0 в серии. Исаев сделал 28 сэйвов, Шалунов забил гол
«Локомотив» обыграл «Салават» (1:0) и повел 1-0 в серии. Исаев сделал 28 сэйвов, Шалунов забил гол

«Локомотив» обыграл «Салават Юлаев» (1:0) в первом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

Счет в серии стал 1-0 в пользу клуба из Ярославля.

Решающий гол забил Максим Шалунов. Вратарь Даниил Исаев отразил все 28 бросков по своим воротам.

Следующая игра состоится 10 апреля.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
logoЛокомотив
logoБоб Хартли
logoВиктор Козлов
logoМаксим Шалунов
logoСалават Юлаев
logoКХЛ
logoДаниил Исаев
77 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
следующая игра за Салаватом..верим в команду..💚
Ответ БеSеNыШ
Верьте на здоровье)
Локо с победой. Перетерпели и сыграли чуть качественнее соперника. Надеюсь во второй игре увидеть действительно доминирующий Локомотив
смотрю уфимские грезят каким-то проходом😄😄😄 достаточно забавно это читать. Хз, что там по телевизору смотрелось, но на Арене просто очевидно было, что Локо на классе катает, и если бы не идиотское удаление Герната в конце, там и финального штурма не было бы
Ответ wolkov
И если бы Санек хоть один из четырех моментов реализовал. Ну а Гернат просто тупость сделал
Ответ wolkov
Мы не грезем мы ждем!!! А смеяться будет тот, кто пройдет. Ваши козыря мы увидели. Созданного не воплотили, подкараулили ошибку, молодцы, но для серии маловато, а с созданием у ваших ребят тяжеловато.
Жаровский к сожалению выпадает что-то из игры.
Ответ Ильшат Мустафин
Жаровский в плей офф вообще ни о чем.
Ответ Альф1967
зачем Козлов заявил 2 напов и не пробовал выпустить их?
Игра идет до первой ошибки. Уфа произвела хорошее впечатление, нужно лишь дождаться своего шанса и реализовать его. Надеюсь, команда сделает правильные выводы
Ответ Kipsone
Ну как до ошибки. У нас Полунин 4 раза мог забить за один 3й период только. Тут и концовки бы не было никакой
Ответ Fiiilosof
Я бы не стал заниматься пустым самобичеванием и гадать, забили бы Полунин или Гернат. Исаев не застрахован от ошибок, а любой случайный отскок шайбы может стать роковым, это же хоккей.
Первая игра пусть и проигранная показала, что этот Локомотив не так и грозен. Были моменты с обеих сторон, ярославцам повезло забить, наши не воспользовались своими.Игроками Салават Юлаева нужно перестроиться, разобрать игру, собраться и добыть гостевую победу, это вполне по силам не смотря на ранг соперника.
Ответ Ачиваков Марат
Скажите это Спартаку))) Там тоже от одной игры развезло болел))) Локо играет не на полную мощь, пора бы запомнить. Значит соперник позволяет так делать!
Ответ Ачиваков Марат
Скажи Полунину спасибо. 4 раза мог забить в 3 периоде.
по игре СЮ ничуть не уступил, подвела реализация. серия для Локо явно не будет проходной. матч не слишком яркий, много борьбы в средней зоне, упорству обеим командам не занимать) ждем 1-1 в серии
Ответ ovie
Бро, напиши еще в 5 раз , не уверен что все поняли что по игре СЮ не уступил
Ответ jhqbdwf5dx
Год назад тож самое было. А что писали после первой игры, так ваще)))
Вообще по игре в нападении Спартак на намного интереснее смотрелся. Если бы не удаление Герната, то у СЮ вообще безнадега)))
Ответ Fiiilosof
И не говори, просто позор)))
Вот интересно,они думают одним Ремпалом выиграть кубок? Он почти в каждой смене играет. Он же от усталости помрет
Ответ Дмитрий Соболев
На то он и Ремпо! 💪
Ответ Ачиваков Марат
Ну ладно
Жаль, что поймали на контратаке в отрезке, в котором Уфа явно лучше была. А в третьем Локо играл в своем любимом стиле, хотя концовка была огненная.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем