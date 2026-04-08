«Локомотив» обыграл «Салават» (1:0) и повел 1-0 в серии. Исаев сделал 28 сэйвов, Шалунов забил гол

«Локомотив» обыграл «Салават» в первом матче серии Кубка Гагарина.

«Локомотив » обыграл «Салават Юлаев » (1:0) в первом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

Счет в серии стал 1-0 в пользу клуба из Ярославля.

Решающий гол забил Максим Шалунов . Вратарь Даниил Исаев отразил все 28 бросков по своим воротам.

Следующая игра состоится 10 апреля.