Мартынов после 3:0 с ЦСКА: «Понятно, что у Костина особый настрой на матчи с «Авангардом». Но не только он такой, у нас тоже от всех пацанов чувствовалась энергия»

Нападающий «Авангарда » Игорь Мартынов высказался о победе в матче серии плей-офф с ЦСКА (3:0, 1-0).

«Обе команды разбирали друг друга, смотрели видео, было время подготовиться, так что «Авангард» и ЦСКА сейчас выходят и бьются. Не скажу, что было какое-то напряжение перед серией, скорее, был азарт, хотелось побыстрее начать уже играть.

Наша тройка с Долженковым и Котляревским вместе начала играть только в прошлой серии, но потихонечку сыгрываемся, ищем эту «химию».

Понятно, что у Костина особый настрой на матчи с «Авангардом». Но не только он такой, у нас вот тоже от всех пацанов чувствовалась энергия», – сказал Мартынов.

Напомним, по ходу сезона Клим Костин перешел в ЦСКА из «Авангарда».