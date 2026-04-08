Каюмов об 1:0 с «Салаватом»: «Самоотверженная игра, характер, желание победить. Ребята ложились костьми. Так и нужно в подобных матчах»
Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов высказался о победе в первом матче серии второго раунда плей-офф с «Салаватом Юлаевым» (1:0).
«Самоотверженная игра, характер, желание победить. Ребята все ложились костьми. Так и нужно в подобных матчах.
У соперника было пару шансов сравнять, диагонали проходили. Остальное – поймали на себя, до Даньки ничего не дошло. Минимальный счет? Мы обученная команда, понимаем как можем играть в таких играх. Хорошо, что победили», – сказал Каюмов.
«Локомотив» обыграл «Салават» (1:0) и повел 1-0 в серии. Исаев сделал 28 сэйвов, Шалунов забил гол
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
Все правильно, плей-офф есть плей-офф, надо выигрывать и проходить дальше. А вылетевшие смогут разыграть между собой кубок комбинационно-атакующего хоккея, если так скучно некоторым :)
А вы смотрите унылый хоккей, от которого дремать хочется )
Каждый видит то, что хочет увидеть
А что ЦСКА с АВТО в другой хоккей играют? Такой же автобус. Тащились вы потому что, Салават выигрывал.
тягототина всегда была есть и будет по другому Локо не умеет и боиться играть в атакующий хоккей как сыкуны сидят а обороне
