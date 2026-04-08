Каюмов об 1:0 с «Салаватом»: «Самоотверженная игра, характер, желание победить. Ребята ложились костьми. Так и нужно в подобных матчах»

Каюмов высказался о победе «Локомотива» в матче плей-офф с «Салаватом».

Нападающий «Локомотива » Артур Каюмов высказался о победе в первом матче серии второго раунда плей-офф с «Салаватом Юлаевым » (1:0).

«Самоотверженная игра, характер, желание победить. Ребята все ложились костьми. Так и нужно в подобных матчах.

У соперника было пару шансов сравнять, диагонали проходили. Остальное – поймали на себя, до Даньки ничего не дошло. Минимальный счет? Мы обученная команда, понимаем как можем играть в таких играх. Хорошо, что победили», – сказал Каюмов.

«Локомотив» обыграл «Салават» (1:0) и повел 1-0 в серии. Исаев сделал 28 сэйвов, Шалунов забил гол