Хартли об 1:0 с «Салаватом»: «Ребята мужественно сыграли в концовке, заблокировали много бросков. Исаев сделал важные спасения. Хорошая победа для нас»

Хартли высказался о победе «Локомотива» в матче серии с «Салаватом».

Главный тренер «Локомотива » Боб Хартли высказался о победе в матче серии плей-офф с «Салаватом Юлаевым » со счетом 1:0.

– Хорошая победа. Всегда хочется начинать серию с победы на домашнем льду. Мы хорошо вышли с начала матча, первый период провели на хороших скоростях. Играли в силовой хоккей.

В начале второго выстояли в меньшинстве, но после этого потеряли инициативу, упал темп игры. Третий период, ведя в счете, сыграли очень умно. В концовке ребята мужественно сыграли, заблокировали много бросков. Исаев сделал важные спасения. Это хорошая победа для нас.

– Перед серией вы говорили, что «Салават» – быстрая команда. Удалось сегодня справиться с их скоростью?

– Нельзя исключить скорость соперника, у них много быстрых игроков. Но мы неплохо подбирали скорость в средней зоне. В целом справились.

– Во втором периоде пытались сделать наложение звеньев, но не получалось. Чего не хватало?

– Приняли несколько неправильных решений. С командой, которая хорошо играет в атаке, этого делать нельзя. Несколько раз отдавали шайбу сопернику. Из-за этого второй период не так удался, как хотелось бы. Но сделаем выводы и будем играть лучше.

– «Салават» вас чем-то удивил?

– Мы смотрели их серию против «Автомобилиста», разбирали ее. Теперь нужно менять некоторые вещи от игры к игре. В плей-офф так бывает, – сказал Хартли.

«Локомотив» обыграл «Салават» (1:0) и повел 1-0 в серии. Исаев сделал 28 сэйвов, Шалунов забил гол