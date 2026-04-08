  Хартли об 1:0 с «Салаватом»: «Ребята мужественно сыграли в концовке, заблокировали много бросков. Исаев сделал важные спасения. Хорошая победа для нас»
Хартли об 1:0 с «Салаватом»: «Ребята мужественно сыграли в концовке, заблокировали много бросков. Исаев сделал важные спасения. Хорошая победа для нас»

– Хорошая победа. Всегда хочется начинать серию с победы на домашнем льду. Мы хорошо вышли с начала матча, первый период провели на хороших скоростях. Играли в силовой хоккей.

В начале второго выстояли в меньшинстве, но после этого потеряли инициативу, упал темп игры. Третий период, ведя в счете, сыграли очень умно. В концовке ребята мужественно сыграли, заблокировали много бросков. Исаев сделал важные спасения. Это хорошая победа для нас.

– Перед серией вы говорили, что «Салават» – быстрая команда. Удалось сегодня справиться с их скоростью?

– Нельзя исключить скорость соперника, у них много быстрых игроков. Но мы неплохо подбирали скорость в средней зоне. В целом справились.

– Во втором периоде пытались сделать наложение звеньев, но не получалось. Чего не хватало?

– Приняли несколько неправильных решений. С командой, которая хорошо играет в атаке, этого делать нельзя. Несколько раз отдавали шайбу сопернику. Из-за этого второй период не так удался, как хотелось бы. Но сделаем выводы и будем играть лучше.

– «Салават» вас чем-то удивил?

– Мы смотрели их серию против «Автомобилиста», разбирали ее. Теперь нужно менять некоторые вещи от игры к игре. В плей-офф так бывает, – сказал Хартли. 

«Локомотив» обыграл «Салават» (1:0) и повел 1-0 в серии. Исаев сделал 28 сэйвов, Шалунов забил гол

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
СЮ сегодня играл в 3 пары защитников, из которых лучший это, наверное, Василевский, который, при всём уважении, не факт, что у нас бы сейчас попадал в состав.И вот вместо того, чтобы давить на самое слабое место Уфы, в 1 очередь, активным прессингом, Локомотив играл в выжидательном стиле типа Автомобилиста, тем самым помогая сопернику уравнивать игру, играя в комфортном для него темпе, позволяя относительно легко раскатываться.Причём отсутствие поставленного форчека это системная проблема по ходу всего сезона при Хартли, но сегодня после такого большого перерыва особенно странно было видеть настолько пассивную игру с забором из 4 человек на своей синей, даже во 2 периоде при ближней лавке.Именно ответ на такой вопрос мне бы хотелось услышать от Боба
Ответ Rio de Janeiro
еще очень много брака в передачах было. но это похоже следствие перерыва между сериями, думаю, сейчас будет легкая ротация в 4 звене и 2 игра будет повеселее. сегодня салават очень слабую оппозицию дал
странно судить о командах по первой игре. во второй пойдут корректировки, тогда и посмотрим, куда ветер дует. в Салавате решили на прорыв отправлять быстрого напа по центру, потому что с заходом по бортам их размазывали. быстрого Локо брали вчетаером в коробочку и лишали шайбы. вполне рабочая тактика. надо не меряться с соперником, а использовать свои сильные стороны. Локо несколько не везло, иначе счет был более убедительным, думаю
Материалы по теме
Козлов о 7-м поражении от «Локомотива» подряд: «Они чемпионы. Вы хотите, чтобы мы каждый матч побеждали? Их ребята через многое прошли, против них тяжело играть»
8 апреля, 19:32
Локомотив – Салават Юлаев: смотреть онлайн прямую трансляцию матча, 8 апреля 2026
8 апреля, 15:00Пользовательская новость
Экс-тренер «Нефтехимика» Леонтьев о Кузнецове: «Игрок высочайшего уровня. Способен переламывать серию в ключевые моменты и приносит позитивный дух в раздевалке»
8 апреля, 12:59
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Питтсбург», «Тампа» победила «Бостон», «Айлендерс» уступили «Оттаве», «Лос-Анджелес» выиграл у «Эдмонтона», «Колорадо» против «Вегаса»
вчера, 22:39Live
Овечкин с голом – первая звезда матча с «Питтсбургом», набравший 3 очка Илья Протас – вторая
вчера, 22:03
Овечкин забил 1006-й гол в НХЛ с учетом плей-офф, 929-й – в регулярках. До рекорда Гретцки – 10 шайб
вчера, 22:01Видео
Свечников забил 31-й гол в сезоне НХЛ и обновил личный рекорд. У форварда «Каролины» 70 очков в 79 матчах сезона
вчера, 21:41Видео
Илья Протас забил и сделал два ассиста в матче с «Питтсбургом», один из них – на брата Алексея. У 19-летнего форварда «Вашингтона» 4 очка в 2 играх НХЛ
вчера, 21:33Видео
Роман Ротенберг: «С Пасхой в семьи приходит радость и Божья благодать, сердца наполняются любовью и надеждой. Пусть Пасхальное чудо дарует силы и веру в лучшее. Христос воскресе!»
вчера, 21:18
Панарин забил «Эдмонтону». У форварда 26 (9+17) очков в 23 матчах за «Лос-Анджелес»
вчера, 20:35Видео
Игорь Ларионов: «Барселона» мне нравится, но больше люблю английский футбол. Выбираю «Ман Сити», нравился «Ливерпуль» Клоппа. Многое из АПЛ пытаюсь внедрить в хоккейную игру»
вчера, 20:24
«Я верю в Ленина, Сталина и в опера Наливайко». Квартальнов на вопрос о доверии к Фукале
вчера, 20:10
Кучеров не набрал очков впервые за 6 матчей. Форвард «Тампы» – второй бомбардир НХЛ
вчера, 19:30
Ко всем новостям
Последние новости
Квартальнов о церемонии в честь 1000-го матча Стася перед матчем с «Ак Барсом»: «В плей‑офф все это мешает. Андрей – хороший парень, но хотелось бы провести церемонию после игры»
вчера, 21:31
«Айлендерс» впервые проиграли при Дебуре – «Оттаве» (0:3). Это была вторая игра тренера во главе команды
вчера, 19:55
Василевский – 2-я звезда матча с «Бостоном»: 19 сэйвов из 20. Победа – 38-я в 57 играх
вчера, 19:38
«Бостон» проиграл 5 матчей подряд, сегодня – 1:2 от «Тампы». «Брюинс» идут 7-ми на Востоке
вчера, 19:15
Якубов об уходе из «Динамо»: «Есть договоренность, что меня отпустят. Сезон получился тяжелым, результат не тот, на который все рассчитывали. Моя ответственность в этом тоже есть»
вчера, 19:03
У Шабанова травма верхней части тела. Форвард «Айлендерс» пропускает матч с «Оттавой»
вчера, 18:33
Гатиятулин после 5:4 с «Динамо» Минск: «В любой игре, что в шахматах, что в хоккее, нужно максимально осложнять положение соперника. Двигаемся в этом направлении»
вчера, 18:15
Геннадий Величкин: «Есть ощущение, что «Металлург» – главный претендент на победу в Кубке Гагарина. За счет молодости, азарта, таланта, плюс фактор Разина»
вчера, 17:10
Андрей Разин: «Про Величкина можно книги писать. Он, Рашников и Постников зажгли хоккей в Магнитогорске. Благодаря им столько счастливых болельщиков и юных хоккеистов появляется»
вчера, 16:30
Валерий Каменский: «Малкин играет на своем уровне и показывает тот хоккей, в который умеет играть – великолепный. Он уже состоявшийся игрок, звезда НХЛ»
вчера, 15:50
Рекомендуем