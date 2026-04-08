Сучков о 0:1 от «Локомотива»: «Терпели, ждали своего момента, но где-то не повезло. Вернемся лучше. Нужно пользоваться нашей сильной стороной – скоростью»

Сучков подвел итоги матча «Салавата» против «Локомотива» .

Нападающий «Салавата Юлаева» Егор Сучков подвел итоги матча второго раунда плей-офф против «Локомотива» (0:1, 0-1 в серии).

– Плотная игра, вязкий хоккей. К чему готовились, то и увидели от соперника. Терпели, ждали своего момента, но где-то не повезло. У меня был шанс сравнять, были еще моменты, но это плей-офф, так случается.

Мы уже сталкивались с такой игрой на старте первого раунда, мы проходили это, так что вернемся лучше.

– В концовке казалось, что «Локомотив» не устоит.

– Где-то их вратарь сыграл удачно. Мы делали почти все возможное, бросали, закрывали обзор.

– За счет чего «Салават» может улучшить свою игру ко второму матчу?

– Наверное, где-то сыграть проще, пользоваться нашей сильной стороной – скоростью. Они могут начать отбрасываться, инициатива перейдет к нам, за счет этого и стоит играть, – сказал Сучков.

«Локомотив» обыграл «Салават» (1:0) и повел 1-0 в серии. Исаев сделал 28 сэйвов, Шалунов забил гол