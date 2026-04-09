  • НХЛ. «Эдмонтон» забросил 5 шайб «Сан-Хосе», «Торонто» уступил «Вашингтону», «Рейнджерс» пропустили 5 голов от «Баффало»
261

НХЛ. «Эдмонтон» забросил 5 шайб «Сан-Хосе», «Торонто» уступил «Вашингтону», «Рейнджерс» пропустили 5 голов от «Баффало»

В регулярном чемпионате НХЛ проходят очередные матчи.

«Вашингтон» обыграл «Торонто» (4:0) в гостях в регулярном чемпионате НХЛ, «Рейнджерс» уступили «Баффало» (3:5), «Сан-Хосе» проиграл «Эдмонтону» (2:5).

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
261 комментарий
Миссия Артемида-3. Полет хейтеров Коннора на орбиту
Ну что, битва за "Арт" закончена, правильно я понимаю? Финишным спуртом забрал премию нефтяной полубог.
Рыжий уже 5 очков набрал за два периода, а это уже серьёзно. Не вовремя конечно Куч приболел на финальном отрезке регулярки
Рыжий уже 5 очков набрал за два периода, а это уже серьёзно. Не вовремя конечно Куч приболел на финальном отрезке регулярки
Скорее всего Кучерову дадут отдых на один возможно два матча, следующая игра будет определяющей в этом опросе.
Скорее всего Кучерову дадут отдых на один возможно два матча, следующая игра будет определяющей в этом опросе.
Можно смело на все 4. Зачем играть? Тампа все решила. Единственное выйти с Бостоном пообщаться и спокойно с 3 места выходить на Монреаль или Баффало. Какая разница с кем начинать играть...
Решающий матч для акул
Решающий матч для акул
Который они обязательно просрут ,о 👍 да
братья Протасы из Вашингтона сегодня будут творить историю 💪 Удачи младшему Илюхе! Надеюсь старший Алексей поможет ему адаптироваться в первом матче лучшей лиги мира 💪
братья Протасы из Вашингтона сегодня будут творить историю 💪 Удачи младшему Илюхе! Надеюсь старший Алексей поможет ему адаптироваться в первом матче лучшей лиги мира 💪
ну вот что за 2 додика завистника поставили минусы тут?
братья Протасы из Вашингтона сегодня будут творить историю 💪 Удачи младшему Илюхе! Надеюсь старший Алексей поможет ему адаптироваться в первом матче лучшей лиги мира 💪
Комментарий скрыт
Ну с Арт все ясно
Ну с Арт все ясно
Да, тут однозначно. Меньше пол матча - 4 очка от одного игрока. И это с командой, которая жаждет выхода в плов) Выглядит как цирк. Борьбы нет вообще. Просто свободный лед. Делай что хочешь...
Да, тут однозначно. Меньше пол матча - 4 очка от одного игрока. И это с командой, которая жаждет выхода в плов) Выглядит как цирк. Борьбы нет вообще. Просто свободный лед. Делай что хочешь...
Да это все лажа несправедливо, ему поддаются, ему тупо везет, как и всю его карьеру, просто не о чем. Цирк реально устроили, проходной двор реально, последние 6 игр Сан Хосе цирк устраивают
В гостях "Торонто" Овечкин забил 25 шайб, 14 в р/ с, 11 в большинстве, 13 раз по одной шайбе, 3 дубля, два трюка со шляпой, сделал 11 передач, + 1 , в 30 матчах из 31 возможного, пропустил игру 06.12.2024 из-за травмы.
В 22- х матчах из 30 отметился результативными действиями.
Восемнадцать шайб из 25 забросил с нашивкой капитан.
"Вашингтон" выиграл 14 матчей, 16 проиграл, матч без Овечкина в составе выиграли.
"Кэпиталз" бросили по воротам соперника 951 раз из них Овечкин 152 броска, в одном матче в графе броски 10+.
В гостях у "Торонто Мэйпл Лифс" 6 раз открывал счёт в матче, забросил 2 победные шайбы ( одна из них в бол- ве).
В гостевых играх с "Кленовыми Листьями" в пустые ворота забил четырежды: 18- ю (288- ю), 24- ю (442-ю) , 27-ю ( 576- ю) , 60- ю ( 869- ю) .
Признавался в гостевых встречах с "Торонто" 5 раз первой звездой матча, 5 раз второй.
25- ю (869- ю), 28.12.2024, в р/ с в пустые ворота ( en ) , с передачи Алексея Протаса.
В 167- й раз установил окончательный итог встречи, в этой 2 : 5 .
Шестнадцать шайб из 25- ти забросил в выигранных матчах.
Овечкину забить, команде победить.
Шансов на ПО у Вашиков нету, но деревню нагнуть надо на последок ))
Шансов на ПО у Вашиков нету, но деревню нагнуть надо на последок ))
Их нагнут, Вашингтон деревня ещё та.
Первый раунд плей-офф на сегодня:
Каролина - Оттава
Баффало - Бостон
Тампа Бэй - Монреаль
Питтсбург - Филадельфия

Колорадо - Нэшвилл
Эдмонтон - Юта
Даллас - Миннесота (100% гарантия)
Вегас - Анахайм
По обеим wild card еще ничего не ясно ни на Западе ни на Востоке, как думаете кто выйдет в итоге?
Первый раунд плей-офф на сегодня: Каролина - Оттава Баффало - Бостон Тампа Бэй - Монреаль Питтсбург - Филадельфия Колорадо - Нэшвилл Эдмонтон - Юта Даллас - Миннесота (100% гарантия) Вегас - Анахайм По обеим wild card еще ничего не ясно ни на Западе ни на Востоке, как думаете кто выйдет в итоге?
Тампа с Монреалем завтра отрепетируют, Питы Фила - всегда весело. На Западе надо менять дивизион, что ли, это шляпа какая-то
Тампа с Монреалем завтра отрепетируют, Питы Фила - всегда весело. На Западе надо менять дивизион, что ли, это шляпа какая-то
Причем там опять есть вероятность что Эдмонтон с ЛА будет играть
Какое внезапное горение фанатов Тампы в комментах
Какое внезапное горение фанатов Тампы в комментах
Они мне напоминают революционеров, которые ставили к стенке своих братьев и отцов за идею.
Якушев о Потанине: «Умный мужик, память потрясающая. Он знает состав любой сборной, все сочетания троек, счет. Мы участвовали в матче, но забыли уже, а он все помнит»
5 минут назад
Роман Ротенберг: «Ролан Гусев – замечательный человек, боец. Слухи завистники распространяют. Мы его все поддерживаем, он будет биться до конца»
18 минут назад
Агентство Winners о слухах про переход Заврагина в «Филадельфию»: «Егор остается в расположении СКА, вопрос о переезде не обсуждался»
33 минуты назад
Ларионов об Овечкине: «Поиграет еще год или два. Это то, что я услышал. Это говорит о дальнейшей перспективе отношений между КХЛ и НХЛ, было бы круто»
39 минут назад
«Локомотив» победил «Салават» (2:0) и ведет 2-0 в серии. Исаев сделал 23 сэйва, Радулов и Елесин набрали по 2 очка
48 минут назад
Кубок Гагарина. «Локомотив» обыграл «Салават Юлаев», «Авангард» победил ЦСКА
53 минуты назад
Ги Буше о переходе Окулова из ЦСКА: «Это не подарок богов, а результат кропотливой работы. Они хотели получить Кэсселса, мы – Константина. Он подходит нашей философии»
сегодня, 18:32
Карбери об Овечкине: «Сказал штабу: осмыслите минутку, что вы тренируете одного из величайших игроков в истории хоккея, и это могут быть последние 3 матча. Нам очень повезло»
сегодня, 18:21
Величкин об отъезде Малкина в НХЛ: «Мы судились с «Питтсбургом», просили заплатить 1 млн долларов. Судья сослалась на слова Третьяка, что возможности защищать уезжающих ребят у нас нет»
сегодня, 17:59
Никитин о 0-2 с «Авангардом»: «Не надо ни от чего абстрагироваться. Ситуация для плей-офф обычная. На следующий матч задача простая – выиграть его, про серию не думать»
сегодня, 17:27
Овечкин о соперничестве с Кросби: «Это история, то, что мы имеем на протяжении 20 лет, играем друг против друга»
сегодня, 17:48
Минское «Динамо» вывело Сотишвили из списка травмированных
сегодня, 17:15
Рыбин о регламенте КХЛ: «Главное, чтобы не было переписывания контрактов в сторону понижения. Лига должна вести контроль»
сегодня, 16:46
Рыбин о Кузнецове: «Игроки «Локомотива» будут стараться выводить его из равновесия, тем более уже были моменты, когда он жесты показывал. Это плей-офф, хороши все методы в рамках правил»
сегодня, 15:26
Светлов о 2-м раунде плей-офф КХЛ: «Восток не случайно ведет у Запада 3-1. «Металлург», «Авангард» и «Ак Барс» – зрелые и кубковые команды. Только «Локомотив» соответствует им»
сегодня, 13:45
Кросби о выходе «Питтсбурга» в Кубок Стэнли: «Плей-офф – лучшая часть сезона. Приятно осознавать, что мы там будем»
сегодня, 12:52
Вратарь «Баффало» Лайон может пропустить начало Кубка Стэнли из-за травмы нижней части тела
сегодня, 11:55
«Оттава» вернула Шабо в состав спустя 2,5 недели после операции на руке. Защитник должен был пропустить 6-8 недель
сегодня, 11:14
«Каролина» перевела Рябкина в АХЛ из QMJHL. 18-летний форвард набрал 51 очко за 26 игр в юниорской лиге Квебека
сегодня, 10:23
Грицюк о контракте с «Нью-Джерси»: «Клуб видит ситуацию определенным образом. Меня отпустили на восстановление»
сегодня, 09:42
