Ротенберг о том, хочет ли возглавить «Динамо»: «Конечно, есть желание работать. Сейчас я главный тренер «России 25», меня это устраивает. Ждем решения акционеров, они будут выбирать»
Роман Ротенберг ответил на вопрос о том, хочет ли возглавить «Динамо».
Первый вице-президент ФХР, главный тренер сборной «России 25» Ротенберг ранее возглавлял СКА. В прошлое межсезонье он покинул клуб и вошел в состав совета директоров «Динамо».
Ранее стало известно, что совет директоров «Динамо», на котором примут решение о главном тренере, пройдет 20 апреля.
В этом сезоне клуб Вячеслава Козлова проиграл минскому «Динамо» в серии (0-4) и вылетел из плей-офф.
– Все говорят о том, что вы можете возглавить «Динамо».
– Была же только что официальная пресс-конференция. Вы можете еще раз ее посмотреть. Там все ответы есть.
– Там было сказано, что решение по тренеру будет 20 апреля на совете директоров.
– Ждем, да. Ждем решения акционеров.
– Можно вас назвать одним из кандидатов на пост тренера?
– Это решение акционеров. Они будут выбирать.
– Вы бы сами хотели возглавить?
– Конечно, у меня есть желание работать. Я работаю сейчас главным тренером сборной «России 25». Меня это полностью устраивает, очень рад этому, – сказал Ротенберг.
В кавычках же.
Сразу видно, что человек не из-за папы в клубе, и лучшие бизнес-школы ЛондАна закончил.
" Это решение акционеров. Они будут выбирать" -ну стесняшка прям. Типа не я захотел, а меня назначили)