Ротенберг о том, хочет ли возглавить «Динамо»: «Конечно, есть желание работать. Сейчас я главный тренер «России 25», меня это устраивает. Ждем решения акционеров, они будут выбирать»

Роман Ротенберг ответил на вопрос о том, хочет ли возглавить «Динамо».

Первый вице-президент ФХР, главный тренер сборной «России 25» Ротенберг ранее возглавлял СКА. В прошлое межсезонье он покинул клуб и вошел в состав совета директоров «Динамо».

Ранее стало известно, что совет директоров «Динамо», на котором примут решение о главном тренере, пройдет 20 апреля. 

В этом сезоне клуб Вячеслава Козлова проиграл минскому «Динамо» в серии (0-4) и вылетел из плей-офф.

– Все говорят о том, что вы можете возглавить «Динамо».

– Была же только что официальная пресс-конференция. Вы можете еще раз ее посмотреть. Там все ответы есть.

– Там было сказано, что решение по тренеру будет 20 апреля на совете директоров.

– Ждем, да. Ждем решения акционеров.

– Можно вас назвать одним из кандидатов на пост тренера?

– Это решение акционеров. Они будут выбирать.

– Вы бы сами хотели возглавить?

– Конечно, у меня есть желание работать. Я работаю сейчас главным тренером сборной «России 25». Меня это полностью устраивает, очень рад этому, – сказал Ротенберг. 

Президент «Динамо» о Ротенберге: «Вопрос о его назначении главным тренером пока не ставился. Он член совета директоров и участвует во всех заседаниях»
 

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»
Моё искреннее сочувствие болельщикам Динамо
Чет СКА ещё хуже стало играть. Да и его интервью мощные , поржать можно было. А не эти протокольные ответы
Ну,тебе с таким подходом к хоккею,лучше на Камеди клаб переключиться.
Когда очень хочется сказать "Да!" в ответ на все вопросы, но природная скромность не позволяет :)
Такому "специалисту" можно и совмещать должности.
специалисту в чем?))
Как в чём?
В кавычках же.
"Акционеров" АНО "ХК"Динамо-Москва" , что Автономная некоммерческая организация.

Сразу видно, что человек не из-за папы в клубе, и лучшие бизнес-школы ЛондАна закончил.
Может у него контрольный пакет акций данной некоммерческой организации :)
Что такое "Работать", этот клоун в жизни никогда не узнает.....к сожалению(((((((
Рома по прозвищу "Чёрная метка " 😂😂😂
-капитан, что означает "черная метка"?
-она означает смерть...
-а голубая метка?
-то же не к добру.
Не-не, Рома скрепный парень, прошу тут не намякивать 😁
Не дай бог
Жду решение отца и дяди!)))
Ой, ну прям интригу создал)

" Это решение акционеров. Они будут выбирать" -ну стесняшка прям. Типа не я захотел, а меня назначили)
...за что Динамо такое наказание.......
