Ротенберг о том, хочет ли возглавить «Динамо»: «Конечно, есть желание работать. Сейчас я главный тренер «России 25», меня это устраивает. Ждем решения акционеров, они будут выбирать»

Роман Ротенберг ответил на вопрос о том, хочет ли возглавить «Динамо».

Первый вице-президент ФХР, главный тренер сборной «России 25» Ротенберг ранее возглавлял СКА. В прошлое межсезонье он покинул клуб и вошел в состав совета директоров «Динамо».

Ранее стало известно , что совет директоров «Динамо», на котором примут решение о главном тренере, пройдет 20 апреля.

В этом сезоне клуб Вячеслава Козлова проиграл минскому «Динамо» в серии (0-4) и вылетел из плей-офф.

– Все говорят о том, что вы можете возглавить «Динамо».

– Была же только что официальная пресс-конференция. Вы можете еще раз ее посмотреть. Там все ответы есть.

– Там было сказано, что решение по тренеру будет 20 апреля на совете директоров.

– Ждем, да. Ждем решения акционеров.

– Можно вас назвать одним из кандидатов на пост тренера?

– Это решение акционеров. Они будут выбирать.

– Вы бы сами хотели возглавить?

– Конечно, у меня есть желание работать. Я работаю сейчас главным тренером сборной «России 25». Меня это полностью устраивает, очень рад этому, – сказал Ротенберг.

Президент «Динамо» о Ротенберге: «Вопрос о его назначении главным тренером пока не ставился. Он член совета директоров и участвует во всех заседаниях»

