Фетисов о российском спорте в 2026-м: «Хотел бы пожелать всем терпения. Есть куда стремиться, что делать. Надо, чтобы мечты исполнились в следующем году»

Фетисов об ожиданиях от 2026-го в спорте: хотел бы пожелать всем терпения.

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов поделился ожиданиями от российского спорта в 2026 году.

– Можно ли занести в актив этот год нашему спорту?

– По каким критериям оценивать? Раньше были чемпионаты мира, олимпийские игры, зачеты всякие. А здесь на что мы можем ориентироваться?

– Какие ожидания от следующего года?

– Каждый раз надо стремиться, чтобы все было лучше, чем было до этого. В спорте это нормальное явление. Есть куда стремиться, есть что делать. Как говорят спортсмены, надежда заставляет тренироваться и терпеть, играть, выступать.

Терпения всем хотел бы пожелать. Мечты всегда должны быть у спортсменов. Надо, чтобы мечты исполнились в следующем году, – сказал Фетисов.

