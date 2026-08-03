ЦСКА заплатит Мамину 20 млн рублей за сезон («СЭ»)

ЦСКА заплатит Мамину 20 млн рублей за сезон.

Стала известна зарплата Максима Мамина в ЦСКА. 31-летний форвард ранее подписал контракт на год.

По информации «Спорт-Экспресса», ЦСКА заплатит Мамину 20 млн рублей за сезон.

В прошлом сезоне нападающий играл за «Динамо» и набрал 18 (6+12) очков за 60 матчей с учетом плей-офф.

Мамин уже выступал за ЦСКА: провел 549 матчей в Fonbet КХЛ и дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2019, 2023).