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  4. ЦСКА заплатит Мамину 20 млн рублей за сезон («СЭ»)

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ЦСКА заплатит Мамину 20 млн рублей за сезон («СЭ»)
ЦСКА заплатит Мамину 20 млн рублей за сезон.

Стала известна зарплата Максима Мамина в ЦСКА. 31-летний форвард ранее подписал контракт на год.

По информации «Спорт-Экспресса», ЦСКА заплатит Мамину 20 млн рублей за сезон.

В прошлом сезоне нападающий играл за «Динамо» и набрал 18 (6+12) очков за 60 матчей с учетом плей-офф.

Мамин уже выступал за ЦСКА: провел 549 матчей в Fonbet КХЛ и дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2019, 2023).

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
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Комментарии

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Зато Марат Бывальцеву 40 выписал. Гений
ОтветAzevedo51
Зато Марат Бывальцеву 40 выписал. Гений
#маратаут
Офигеть! Как он это делает?!!!
ОтветАндрей Масловский
Офигеть! Как он это делает?!!!
уличная магия и ловкость рук
Ответcatcher69
уличная магия и ловкость рук
Не иначе! То как он... Играл... Играл?! В прошлом сезоне... Сравнимо с тем, как его Козлов "тренировал"!
плачу наличными...
ОТЛИЧНО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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