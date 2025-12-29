Александр Тихонов: «Лукашенко – человек года. Посмотрите на развитие экономики, уже компьютеры в России продают. Еще он хоккеем занимается, минская арена претендует на лучший дворец»

Александр Тихонов считает Александра Лукашенко человеком года.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал президента Беларуси Александра Лукашенко человеком года.

«Человеком года назову Лукашенко. Скажу это открыто. Посмотрите на развитие экономики, а я очень неплохо соображаю в этом деле. В 154 страны поставляют мясную и молочную продукцию. Есть свои комбайны, трактора, автомобили, мотоциклы, велосипеды.

Уже компьютеры и планшеты в России продают. Это я еще о продовольственном питании не говорю, на Камчатку поставляют.

Я в Беларуси первый раз побывал в 1967 году, поэтому мне есть с чем сравнивать. Образование бесплатно, имея вид на жительство, я могу бесплатно обслуживаться.

Еще он занимается хоккеем. Минская арена претендует на лучший хоккейный дворец – в этом деле я соображаю. За 15 минут после матча трибуны уже свободны, значит, спроектировано грамотно. Я не знаю большей культуры боления, чем в Беларуси», – заявил Тихонов.

