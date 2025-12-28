Фетисов о падении Лукашенко на лед: «Мы играли с президентом Беларуси и Путиным в тройке. В матчах с такими персонами не может быть экстремальных ситуаций. Важно бережное отношение»

Вячеслав Фетисов высказался об игре в хоккей с Лукашенко и Путиным.

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался об игре в хоккей с Александром Лукашенко и Владимиром Путиным.

Ранее стало известно, что президент Беларуси упал на лед в матче со сборной Брестской области (5:5). В главу Беларуси въехал бывший игрок «Салавата Юлаева» и минского «Динамо» Ярослав Чуприс. Экс-хоккеист катился спиной и не видел Лукашенко, в итоге президент Беларуси упал на лед.

«Мы играли с Александром Григорьевичем и с нашим президентом в одной тройке. Да, хоккей – это игра, но вы же понимаете, что в матчах с участием таких персон не может быть никаких экстремальных ситуаций. И сколько бы мы ни играли в таких матчах, всегда очень важно бережное отношение к людям с разным уровнем подготовки и разным возрастом.

Поэтому отдельная история – подбирать тех людей, кто выйдет на лед. Надеюсь, что с Александром Григорьевичем ничего страшного не произошло, он очень уважаем в нашем хоккейном мире.

А играть надо только с теми, кто понимает смысл хоккея во всех его проявлениях. Хоккей – это крутая и очень высокоинтеллектуальная игра», – заявил Фетисов.

