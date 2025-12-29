  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Фетисов об уходе Ротенберга из СКА: «Харизматичный тренер с интересными подходами и комментариями. Тренер назначается, чтобы быть уволенным – неважно, какого результата ты достиг»
22

Фетисов об уходе Ротенберга из СКА: «Харизматичный тренер с интересными подходами и комментариями. Тренер назначается, чтобы быть уволенным – неважно, какого результата ты достиг»

Фетисов о Ротенберге: харизматичный тренер с интересными подходами и комментариями.

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением об увольнении Романа Ротенберга из СКА.

Сейчас экс-тренер армейцев возглавляет сборную «Россия 25».

– Были ли вы удивлены увольнением Романа Ротенберга из СКА, который работал в клубе с 2014 года? И как вам нынешний СКА?

– Я особо не слежу за СКА. Роман Борисович – харизматичный тренер с интересными подходами и комментариями.

Я сам немного проработал тренером и знаю принцип: тренер назначается, чтобы рано или поздно быть уволенным, неважно, какого результата ты достиг. Это нормальные вещи.

Вечных тренеров, как было в СССР, в современном хоккее сложно представить, – сказал Фетисов.

Ротенберг возглавлял СКА с 2022 по 2025 год. В первом плей-офф клуб дошел до финала конференции, в Кубке Гагарина-2023 команда также проиграла в финале Запада.

В плей-офф-2024 СКА уступил во втором раунде, в 2025-м армейцы вылетели в первом раунде.

Фетисов об Овечкине и рекорде Гретцки: «Он говорил: «Доберусь до второго места, обойду Хоу, и уже хорошо». Я ответил: «Саша, вторых обычно жалеют. Надо нацеливаться выше»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
logoВячеслав Фетисов
logoРоман Ротенберг
logoКХЛ
logoСоветский спорт
logoСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Григоренко о Ротенберге: «Когда он был у руля, это была персона номер один в КХЛ. Он привлекал интерес болельщиков. То, как он вел игру, в достаточно интересной манере, – было здорово»
9 декабря, 11:57
Фетисов о Ротенберге в «Динамо»: «Он опытный тренер, несколько лет работал с элитной командой. Но самоназначение – вещь не очень хорошая»
17 ноября, 21:54
Черкас о СКА: «Лучше бы Ротенберг остался. Перед Ларионовым была задача выиграть Кубок – шансов нет, судя по игре команды»
18 октября, 18:36
Главные новости
Благотворительный фонд Панарина подарит игровые свитеры детям Коркинского округа за посещение тренировок. В районе открыли две хоккейные площадки
13 минут назад
Лайпсик о получении паспорта РФ: «Я не пожалел, недостатков нет. Я наполовину русский, Санкт-Петербург – лучший город России»
27 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Флоридой», «Каролина» против «Рейнджерс», «Колорадо» примет «Лос-Анджелес», «Вегас» встретится с «Миннесотой»
40 минут назад
КХЛ. «Металлург» сыграет с «Трактором»
сегодня, 10:38
Барзэл наотмашь ударил клюшкой Марчмента в матче «Айлендерс» и «Коламбуса». Форвард мстил за Шефера и спровоцировал массовую драку
сегодня, 10:36Видео
Андрей Назаров: «КХЛ стала самой популярной и сильной лигой в Европе, можно сказать смело. Ее популярность растет на всем постсоветском пространстве»
сегодня, 09:45
Вратарь ЦСКА Гамзин о Третьяке: «Человек с большой буквы. Рассказывали, что он монстр хоккея, мастодонт – первый придумал стиль «баттерфляй» и другие техники»
сегодня, 09:23
МЧМ-2026. Швеция сыграет с Германией, Финляндия – с Чехией, США – со Словакией, Канада против Дании
сегодня, 08:52
Фетисов об Овечкине и рекорде Гретцки: «Он говорил: «Доберусь до второго места, обойду Хоу, и уже хорошо». Я ответил: «Саша, вторых обычно жалеют. Надо нацеливаться выше»
сегодня, 08:42
Кучеров побил рекорд «Тампы» – 2-й раз за карьеру сделал по дублю в двух матчах за 2 дня. Он обошел Ганье и Савара
сегодня, 08:30
Ко всем новостям
Последние новости
Куликов может вернуться в состав «Флориды» в марте. Защитник в октябре перенес операцию на плече
56 минут назад
«Динамо» Минск внесло Галиева в список травмированных. У форварда 8+8 за 28 игр в сезоне КХЛ
сегодня, 10:19
«Шанхай» подписал пробный контракт с 37-летним Каблуковым. У форварда 1027 матчей в КХЛ
сегодня, 10:11
АКМ поучаствовал в фестивале креативных елок в Туле: «Каркас сложен из клюшек хоккеистов Академии АКМ, в качестве украшений – краги и шлемы. Венчает елку красная звезда»
сегодня, 09:36Фото
Аликин, Анас и Сериков – игроки недели в КХЛ. Жаровский из «Салавата» – лучший новичок
сегодня, 09:11
Забастовка в ECHL скоро закончится. Игроки и лига договорились о новом коллективном соглашении
сегодня, 08:57
Улльмарк временно покинул «Оттаву» по личным причинам. У голкипера 28 матчей и 88% сэйвов в этом сезоне НХЛ
сегодня, 08:12
На какой арене поскользнулся Жозе Моуринью после символического вбрасывания? И другие 11 вопросов про КХЛ
сегодня, 06:00Тесты и игры
Гребенкин сделал передачу в матче с «Сиэтлом». У форварда «Филадельфии» 2+5 в 26 играх
сегодня, 03:55
Шабанов забил впервые за 17 матчей – «Коламбусу». У форварда «Айлендерс» 4+7 в 26 играх
сегодня, 02:31Видео