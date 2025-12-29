Фетисов об уходе Ротенберга из СКА: «Харизматичный тренер с интересными подходами и комментариями. Тренер назначается, чтобы быть уволенным – неважно, какого результата ты достиг»

Фетисов о Ротенберге: харизматичный тренер с интересными подходами и комментариями.

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением об увольнении Романа Ротенберга из СКА .

Сейчас экс-тренер армейцев возглавляет сборную «Россия 25».

– Были ли вы удивлены увольнением Романа Ротенберга из СКА, который работал в клубе с 2014 года? И как вам нынешний СКА?

– Я особо не слежу за СКА. Роман Борисович – харизматичный тренер с интересными подходами и комментариями.

Я сам немного проработал тренером и знаю принцип: тренер назначается, чтобы рано или поздно быть уволенным, неважно, какого результата ты достиг. Это нормальные вещи.

Вечных тренеров, как было в СССР, в современном хоккее сложно представить, – сказал Фетисов.

Ротенберг возглавлял СКА с 2022 по 2025 год. В первом плей-офф клуб дошел до финала конференции, в Кубке Гагарина-2023 команда также проиграла в финале Запада.

В плей-офф-2024 СКА уступил во втором раунде, в 2025-м армейцы вылетели в первом раунде.

Фетисов об Овечкине и рекорде Гретцки: «Он говорил: «Доберусь до второго места, обойду Хоу, и уже хорошо». Я ответил: «Саша, вторых обычно жалеют. Надо нацеливаться выше»