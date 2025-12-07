ЦСКА обыграл «Салават» и вернулся в зону плей-офф на Западе. Самонов отразил 23 броска от бывшей команды

ЦСКА обыграл «Салават Юлаев» в матче FONBET КХЛ.

В матче FONBET КХЛ ЦСКА победил на выезде «Салават Юлаев» – 3:1. Голкипер армейцев Александр Самонов отразил 23 броска в створ из 24 в игре против бывшей команды.

ЦСКА выиграл второй матч подряд и вернулся в зону плей-офф. Команда идет на восьмом месте в Западной конференции, набрав 37 очков за 35 игр.

«Салават » остался на восьмой позиции на Востоке, имея в активе 31 балл после 34 матчей.

Следующий матч ЦСКА проведет в гостях с «Ладой» 16 декабря, «Салават» в тот же день на выезде встретится с «Ак Барсом».