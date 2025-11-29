Защитник «Шанхая» Калинюк: «В КХЛ у одних клубов больше денег, чем у других. Но это вторая лига в мире, много сильных игроков»
Защитник «Шанхай Дрэгонс» Уайатт Калинюк высказался о финансовой составляющей в КХЛ.
Ранее хоккеист был обменян из «Салавата Юлаева», а до этого он выступал за «Ак Барс».
– Как вы восприняли уже второй обмен по ходу сезона КХЛ?
– Я понимаю, что это бизнес. У «Салавата Юлаева» есть финансовые сложности. Некоторые вещи находятся вне твоего контроля, поэтому я спокойно отнесся.
Я рад, что теперь буду играть в Санкт-Петербурге. В новом клубе меня хорошо приняли.
Здесь много североамериканских игроков, что отличает эту команду от тех, в которых я играл в КХЛ раньше. Я буду делать все, чтобы помогать команде.
– Вы уже несколько месяцев играете в КХЛ. Какое впечатление от лиги у вас сложилось?
– КХЛ – вторая лига в мире, без сомнения.
Здесь много сильных игроков как российских, так и иностранных. Хотя есть разные команды. У одних клубов просто больше денег, чем у других, – сказал Уайатт Калинюк.