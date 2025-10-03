Тертышный об обмене из «Торпедо»: «Слава богу, «Адмиралу» я понадобился. Теперь нужно каждый день доказывать, что достоин быть здесь, играть в основном составе»
Никита Тертышный прокомментировал обмен из «Торпедо» в «Адмирал».
– Что для тебя значит переход в «Адмирал»?
– Очень рад здесь оказаться, потому что месяц был без игровой практики. Слава богу, «Адмиралу» я понадобился, но теперь нужно каждый день доказывать, что я достоин быть здесь, играть в основном составе.
Пока только положительные у меня впечатления о команде, со всеми пообщался, до меня донесли, что от меня требуется. Так что буду работать.
– Что сказал в личной беседе Леонид Тамбиев?
– Пусть это останется между нами.
– Как расстался с «Торпедо»?
– Все прошло спокойно, пожали друг другу руки. Никаких негативных моментов не было.
– Тебе сказали, почему все так произошло?
– Пусть это все-таки тоже останется между нами, не буду раскрывать, – сказал нападающий Никита Тертышный.
