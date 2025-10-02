  • Спортс
Агент Черных о финансовых проблемах «Салавата»: «Информации о задержках зарплаты у меня нет. Давно знаем людей, работающих в Уфе, и готовы идти на уступки»

Агент Александр Черных прокомментировал данные о финансовых проблемах «Салавата».

– Не задерживает ли «Салават Юлаев» зарплату хоккеистам?

– Мы давно знаем людей, которые сейчас работают в Уфе. Они в свое время выменяли вратаря Александра Самонова, у нас есть с ними взаимопонимание.

Если выплатят зарплату с какой‑то задержкой, мы потерпим. Если совсем прекратится финансирование, будут сделаны определенные действия для смены клуба. А на данный момент мы находимся в диалоге и готовы пойти на уступки.

– В этом сезоне «Салават» не задерживал выплаты зарплат?

– Я не получал такую информацию от ребят, меня об этом не просили узнать в клубе. Возможно, задержки были не критические, поэтому ко мне никто не обращался.

О серьезных задержках у меня информации на сегодняшний день нет, – сказал хоккейный агент Александр Черных.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
