Самонов о старте «Салавата»: «У нас перестройка. Новым молодым ребятам нужно время. Им еще надо понять, что за хоккей и как в него правильно играть. Все будет нормально»
В пятницу клуб проиграл «Ак Барсу» (1:3). «Салават» потерпел 5 поражений в 6 играх сезона и идет последним в Восточной конференции с 3 очками.
– Почему у команды такой неудачный старт? Это из-за травм в том числе?
– Да нет, все нормально, у нас перестройка команды. Думаю, новым молодым ребятам нужно все равно время. Им еще надо понять, что за хоккей и как в него правильно играть. А так, думаю, что все будет нормально.
– Чуть ли не для половины состава это было первое «Зеленое дерби». Насколько ребятам из вышки тяжело и в чем главное отличие между лигами? Ведь в движении они не уступают.
– Думаю, в завершении. Надо решать моменты. Плюс в игре позиции. В вышке за такое не накажут, а здесь накажут.
– Какой все-таки позитив из этого отрезка?
– Не знаю, но все равно, считаю, что все дается через работу, правильные действия и тяжелый, честный труд. У нас все получится и мы найдем путь. Найдем, за что зацепиться и идти дальше на позитиве.
– Как воспринял видео превью «Ак Барса» с битвой клоунов?
– Я даже не в курсе. Не смотрю.
– Такая пробуксовка «Ак Барса» удивляет? Три поражения до этого, 14 пропущенных.
– Это их дела. Нам надо свои решать, исправлять ситуацию.
– В чем сила «Салавата»?
– В единстве, четком выполнении игрового задания. И надо выходить биться, а не в хоккейчик поиграть, – сказал голкипер «Салавата Юлаева» Александр Самонов.