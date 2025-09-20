Самонов о старте «Салавата»: «У нас перестройка. Новым молодым ребятам нужно время. Им еще надо понять, что за хоккей и как в него правильно играть. Все будет нормально»

Александр Самонов высказался о неудачном старте «Салавата» в сезоне-2025/26.

В пятницу клуб проиграл «Ак Барсу » (1:3). «Салават» потерпел 5 поражений в 6 играх сезона и идет последним в Восточной конференции с 3 очками.

– Почему у команды такой неудачный старт? Это из-за травм в том числе?

– Да нет, все нормально, у нас перестройка команды. Думаю, новым молодым ребятам нужно все равно время. Им еще надо понять, что за хоккей и как в него правильно играть. А так, думаю, что все будет нормально.

– Чуть ли не для половины состава это было первое «Зеленое дерби». Насколько ребятам из вышки тяжело и в чем главное отличие между лигами? Ведь в движении они не уступают.

– Думаю, в завершении. Надо решать моменты. Плюс в игре позиции. В вышке за такое не накажут, а здесь накажут.

– Какой все-таки позитив из этого отрезка?

– Не знаю, но все равно, считаю, что все дается через работу, правильные действия и тяжелый, честный труд. У нас все получится и мы найдем путь. Найдем, за что зацепиться и идти дальше на позитиве.

– Как воспринял видео превью «Ак Барса» с битвой клоунов?

– Я даже не в курсе. Не смотрю.

– Такая пробуксовка «Ак Барса» удивляет? Три поражения до этого, 14 пропущенных.

– Это их дела. Нам надо свои решать, исправлять ситуацию.

– В чем сила «Салавата»?

– В единстве, четком выполнении игрового задания. И надо выходить биться, а не в хоккейчик поиграть, – сказал голкипер «Салавата Юлаева » Александр Самонов .