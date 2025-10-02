«Флорида» подписала контракт с Микколой на 8 лет и 40 млн долларов. Договор с 29-летним защитником вступит в силу летом 2026-го
«Флорида» подписала контракт с Нико Микколой.
Новое соглашение с 29-летним финном рассчитано на 8 лет и вступит в силу с сезона-2026/27. Средняя годовая зарплата (кэпхит) составит 5 млн долларов.
Защитник провел в составе «Пантерс» два сезона. В прошлом регулярном чемпионате НХЛ он набрал 22 (6+16) очка за 76 игр при полезности «плюс 12», а также добавил 6 (3+3) баллов в 22 матчах плей-офф.
Действующий договор Микколы с кэпхитом 2,5 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
