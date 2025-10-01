Эрик Джонсон завершил карьеру в 37 лет. Экс-защитник «Колорадо» и «Сент-Луиса» провел 17 сезонов в НХЛ
Эрик Джонсон объявил о завершении карьеры в НХЛ.
Защитник провел 17 сезонов в лиге.
В прошлом сезоне 37-летний Эрик Джонсон набрал 5 (2+3) баллов в 36 играх за «Колорадо» и «Филадельфию» при показателе полезности «+1». В 2 играх плей-офф Кубка Стэнли он не набрал очков.
За карьеру в НХЛ Джонсон набрал 348 (95+253) очков в 1023 играх регулярного чемпионата за «Сент-Луис», «Эвеланш», «Баффало» и «Флайерс», а также 13 (5+8) баллов в 57 матчах плей-офф.
В 2022 году он выиграл Кубок Стэнли с «Колорадо».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости