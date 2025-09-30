«Автомобилист» заплатит Паутову 7 млн рублей. Защитник был на пробном контракте (Metaratings)

Юрий Паутов заработает 7 млн рублей за год в «Автомобилисте».

Ранее екатеринбургский клуб заключил соглашение с 30-летним защитником до конца сезона-2025/26.

Паутов провел 3 матча за клуб, находясь на пробном соглашении. Он не отметился результативными действиями при полезности «минус 2» и среднем игровом времени 16:13.

Всего в КХЛ на счету защитника 315 игр с учетом плей-офф и 45 (9+36) очков. Ранее он выступал за «Куньлунь», «Сочи», «Витязь», СКА и «Адмирал».