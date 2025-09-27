Агент Кузнецова о новом клубе: «Переговоры – сложный процесс, дело может оказаться в минуте. Кажется, что все близко, а может, все стоит на месте»

Агент Евгения Кузнецова оценил ход переговоров о новом контракте игрока.

Сейчас 33-летний форвард находится без клуба. Сообщалось , что он перейдет в «Металлург», но представитель Кузнецова опроверг эту информацию.

«Переговоры – это сложный процесс. Кажется, что все близко, а может, все и стоит на месте. Тут дело может оказаться в минуте.

Евгений работает, тренируется. Сейчас приехал в Челябинск, до этого был в Москве», – сказал агент игрока Шуми Бабаев .

«Металлург» может переподписать контракт с Толчинским на фоне возможного прихода Кузнецова. Форвард получает 80 млн рублей в год («СЭ»)